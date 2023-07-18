陸猴痘疫情急速上升 首現大陸境外移入個案

猴痘上周新增11例病例，分別為10例本土及1名境外移入。疾管署發言人曾淑慧表示，目前為旅遊旺季，呼籲高風險民眾儘早施打疫苗，其中該名境外移入為首例中國大陸入境個案。疾管署疫情中心副主任李佳琳也說，根據監測，中國大陸猴痘疫情有急速上升的狀況，呼籲到中國大陸有高風險行為的民眾要特別注意。

國內新增11例猴痘確定病例，其中10例為本土以及中國大陸的境外移入個案，皆為男性。居住縣市為基隆2例、台北2例、新北2例、台中1例、彰化1例以及高雄2例，年齡介於20多歲至40多歲，發病日介於6月26日至7月14日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於7月11日至7月17日確診。經疫調匡列相關高風險接觸者16名，已進行衛教並自我健康監測21天。

我國自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至7月17日累計確診243例病例(227例本土及16例境外移入)，其中178例已康復，6例仍住院治療中、59例於居家自主健康管理中。