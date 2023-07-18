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新冠擺脫高原期每日平均增153例 這場所口罩令擬鬆綁

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人曾淑慧說明下一波口罩鬆綁規劃。記者李青縈／攝影
疾管署發言人曾淑慧說明下一波口罩鬆綁規劃。記者李青縈／攝影

第四波新冠擺脫高原期，疾管署發言人曾淑慧表示，上周每日平均新增153例本土確定病例，跟前一周相比下降約兩成，但是重症風險持續不可輕忽。此外，目前醫事機構仍規範強制佩帶口罩，但除了醫療機構暫不研擬鬆綁外，其他部分如藥局、檢驗所等會根據疫情狀況檢討調整。

3月20日新冠輕症免通報制實施後，疾管署疫情中心副主任李佳琳說，近7日每日平均新增153例COVID-19本土確定病例(併發症)，較前7日之每日平均新增190例下降19.5%；5月起本土併發症累計15570例，未打滿3劑疫苗有 7745例(約50%)，其中又以未曾接種任何一劑疫苗者約71%為多(5475例)。

上周平均每日新增36例死亡，較前一 周之每日死亡平均數33例略升9%；新增死亡個案中， 87%具慢性病史、64%未打滿3劑疫苗、94%為60歲以上。近期國內疫情呈下降趨勢，惟仍須持續關注後續疫情變化。

李佳琳表示，新增檢出89例Omicron亞型變異株確定病例。其中51例本土個案分別為40例XBB 、11例BA.2.75；另38例境外移入分別為36例XBB、2例BA.2.75。近四周監測總計，本土檢出病毒株XBB占85%，已為主流株。

此外，目前針對「醫事機構」仍有口罩令規範需要強制佩戴。曾淑慧表示，相關政策一直在檢討，但是醫療機構有高風險病人，為保護醫護人員及病人建議維持口罩佩戴規定，而醫療機構以外的醫事機構如藥局、檢驗所、復健所等因為跟高風險族群接觸機會比較低，接下來會看新冠併發症、死亡數以及機構陽性率來評估是否需要調整。

另，快篩陽性（且非中重症）者，疾管署建議進行「0+n自主健康管理」到快篩陰性或是距離發病日／採檢陽性日達10天。曾淑慧說，自主健康管理將研議改成5天，專家已經有共識，仍待和教育部、勞動部等相關單位討論後確認公布。

COVID-19本土中重症及併發症病例趨勢。圖／疾管署
COVID-19本土中重症及併發症病例趨勢。圖／疾管署

疫情 口罩 疫苗

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