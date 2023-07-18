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流感疫情降溫重症通報降不了 女童流感併發腦炎重症
疾管署發言人曾淑慧表示，流感疫情雖然下降，但是重症通報數並未下降，上周新增28例流感併發重症以及9例流感重症死亡案例，民眾仍要留意相關症狀。疾管署防疫醫師林詠青也說，其中1例重症個案為北部未滿10歲女童，出現流感併發腦炎重症，提醒兒童感染流感家長應著要嗜睡、抽搐等神經學表現。
疾管署疫情中心副主任李佳琳說，上周新增28例流感併發重症，年齡介於未滿10歲至90多歲，為15例男性、13例女性，發病日介於7月2日至7月15日，其中25例未接種本季流感疫苗，26例具慢性病史。此外，門急診類流感就診人次雖下降到64895人次，但仍是三年同期相比最高。
林詠青表示，一名北部未滿10歲女童，在7月中因為嗜睡、發燒、流鼻水，以及全身抽搐意識不清等狀況送急診，經過快篩確認感染A型流感。此外在經歷電腦斷層後，發現腦水腫，該女童為流感併發腦炎重症，因此收治加護病房並在三天後轉到一般病房。他提醒，兒童感染流感後除了要留意肺炎症狀外，也注意如嗜睡、抽搐等神經學表現的腦炎症狀。
上周亦新增9例死亡，年齡介於40多歲至80多歲，為4例男性、5例女性，發病日介於5月29日至7月10日，均具慢性病史，其中6例未接種本季流感疫苗。
疾管署統計，本流感季自去年10月1日起截至今年7月17日流感併發重症病例累計402例 ，以65歲以上長者為多(占50%)，86%未接種本季流感疫苗，82%具慢性病史；其中死亡85例 ，79%未接種本季流感疫苗，93%具慢性病史。
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