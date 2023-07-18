登革熱蔓延台中！高雄出現第二型登革熱 留意交叉感染

登革熱疫情持續升溫，疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，本周新增127例本土個案，其中台南市仍占大宗達95例，其餘分別為雲林縣23例、高雄市7例及台中市2例。社區中出現第一型及第二型登革熱病毒，必須留心交叉感染。

國內上周新增127例登革熱本土病例，分別於台南市東區33例、永康區24例、仁德區22例、歸仁區6例、安南區及北區各4例、中西區及新化區各1例，雲林縣古坑鄉19例、斗六市3例及台西鄉1例，高雄市鳳山區及阿蓮區各2例、三民區、湖內區及左營區各1例，台中市大里區及沙鹿區各1例，個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中75例男性、52例女性，發病日介於6月21日至7月17日。

李佳琳表示，本土疫情升溫，台南市仁德區、東區、永康區為主要疫情群聚區，另北區公園里及周邊里別與歸仁區出現群聚疫情，亦具社區傳播風險，新增個案多與疫情群聚區具關聯性，惟病例分布里別逐漸外擴趨勢且出現感染源待釐清個案；雲林縣新增病例均與古坑鄉荷苞村及水碓村周邊疫情群聚區有關且移出病例至台中市。

李佳琳說，高雄市新增鳳山區職場群聚並檢出登革病毒第二型，另阿蓮區亦出現群聚疫情，雖部分個案具台南市活動史，惟不排除於當地感染風險或引發疫情，仍須提高警覺。台中市新增病例曾至台南市及雲林縣，與疫情群聚區具關聯性；近期南高屏三縣市及雲林縣古坑鄉病媒蚊指數仍偏高，環境風險增加，須持續加強孳生源清除。

國內今年截至7月17日累計425例本土病例，其中台南市362例、雲林縣42例、高雄市18例、台中市2例及屏東縣1例，全國病例數為近10年以來同期最高；個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中大於60歲以上個案占44%，高於2014至2022年60歲以上累計個案數占比(26%)，目前累計6例重症病例，其中2例住院中。社區已出現第一型及第二型登革病毒，曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆。

另今年累計68例境外移入病例，感染國家分別自印尼(16例)、泰國(16例)、馬來西亞(14例)、越南(8例)、菲律賓(5例)、馬爾地夫(4例)、印度(3例)、寮國(1例)及緬甸(1例)移入。 登革熱疫情概況。圖／疾管署提供