快訊

飯店備品該不該拿？友說她太省 房務員曝一理由：放心全拿走

遭谷辣斯批霸凌 王鴻薇酸：不怕「聖母峰」轉移焦點

瘦弱小鹿遭黑熊追殺！路過暖男鬼門關前救下牠 隔天下場超慘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

登革熱蔓延台中！高雄出現第二型登革熱 留意交叉感染

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署疫情中心副主任李佳琳說明國內疫情。記者李青縈／攝影
疾管署疫情中心副主任李佳琳說明國內疫情。記者李青縈／攝影

登革熱疫情持續升溫，疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，本周新增127例本土個案，其中台南市仍占大宗達95例，其餘分別為雲林縣23例、高雄市7例及台中市2例。社區中出現第一型及第二型登革熱病毒，必須留心交叉感染。

國內上周新增127例登革熱本土病例，分別於台南市東區33例、永康區24例、仁德區22例、歸仁區6例、安南區及北區各4例、中西區及新化區各1例，雲林縣古坑鄉19例、斗六市3例及台西鄉1例，高雄市鳳山區及阿蓮區各2例、三民區、湖內區及左營區各1例，台中市大里區及沙鹿區各1例，個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中75例男性、52例女性，發病日介於6月21日至7月17日。

李佳琳表示，本土疫情升溫，台南市仁德區、東區、永康區為主要疫情群聚區，另北區公園里及周邊里別與歸仁區出現群聚疫情，亦具社區傳播風險，新增個案多與疫情群聚區具關聯性，惟病例分布里別逐漸外擴趨勢且出現感染源待釐清個案；雲林縣新增病例均與古坑鄉荷苞村及水碓村周邊疫情群聚區有關且移出病例至台中市。

李佳琳說，高雄市新增鳳山區職場群聚並檢出登革病毒第二型，另阿蓮區亦出現群聚疫情，雖部分個案具台南市活動史，惟不排除於當地感染風險或引發疫情，仍須提高警覺。台中市新增病例曾至台南市及雲林縣，與疫情群聚區具關聯性；近期南高屏三縣市及雲林縣古坑鄉病媒蚊指數仍偏高，環境風險增加，須持續加強孳生源清除。

國內今年截至7月17日累計425例本土病例，其中台南市362例、雲林縣42例、高雄市18例、台中市2例及屏東縣1例，全國病例數為近10年以來同期最高；個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中大於60歲以上個案占44%，高於2014至2022年60歲以上累計個案數占比(26%)，目前累計6例重症病例，其中2例住院中。社區已出現第一型及第二型登革病毒，曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆。

另今年累計68例境外移入病例，感染國家分別自印尼(16例)、泰國(16例)、馬來西亞(14例)、越南(8例)、菲律賓(5例)、馬爾地夫(4例)、印度(3例)、寮國(1例)及緬甸(1例)移入。

登革熱疫情概況。圖／疾管署提供
登革熱疫情概況。圖／疾管署提供

臺南市本土登革熱病例地理分布。圖／疾管署提供
臺南市本土登革熱病例地理分布。圖／疾管署提供

疫情 台南 雲林

延伸閱讀

台中登革熱+1 累積沙鹿、大里2本土、北屯男童疑感染

羅一鈞到台南參與登革熱會議 喊話市府：開罰單太客氣了點

稽查人員上門還在辯「不會孳生孑孓」 雲林4天開出26張罰單

台南登革熱疫情關鍵時刻 薛瑞元憂心將親赴南下坐鎮

相關新聞

賈新興：第5號颱風杜蘇芮估周四周五生成 可能朝香港廈門行進

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，觀察20日（周四）...

19縣市大雨特報恐下到晚上 花蓮大雷雨、山區暴雨

氣象局下午13:45發布大雨特報，範圍從北到南，包括北北基及高雄、花東等共 19縣市，恐下到晚上。

紙袋、食物袋哪種較環保？環團指出1特點為關鍵

近年環保意識抬頭，環保團體RE-THINK重新思考將環境影響所有項目納入計算，比較食物袋與紙袋及塑膠袋，發現單純比較碳排...

流感疫情降溫重症通報降不了 女童流感併發腦炎重症

疾管署發言人曾淑慧表示，流感疫情雖然下降，但是重症通報數並未下降，上周新增28例流感併發重症以及9例流感重症死亡案例，民...

登革熱蔓延台中！高雄出現第二型登革熱 留意交叉感染

登革熱疫情持續升溫，疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，本周新增127例本土個案，其中台南市仍占大宗達95例，其餘分別為雲林...

電動大客車營運補助不用等12年 最快8年達標可一次領

因應2030年市區公車全面電動化，交通部電動大客車示範計畫補助作業要點提供甲類大客車營運補助最高300萬元、乙類最高18...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦