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大陸石斑、午魚市場消失 他藉漁電共生、升級加工扭轉

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣枋山鄉鴻勛水產負責人鄭瑞隆為因應最大外銷市場消失，將2分地改為漁電共生養殖池，並導入切入內銷市場的水產品初級加工設備，除擴大原有收益，還有額外售電收入。記者潘欣中／攝影
屏東縣枋山鄉鴻勛水產負責人鄭瑞隆為因應最大外銷市場消失，將2分地改為漁電共生養殖池，並導入切入內銷市場的水產品初級加工設備，除擴大原有收益，還有額外售電收入。記者潘欣中／攝影

屏東是國內石斑和午魚養殖最大產地，大陸去年相繼暫停魚輸陸，枋山鄉鴻勛水產公司負責人鄭瑞隆為因應最大外銷市場消失，前年投入5000萬元將2分地改為漁電共生養殖池，並導入切入內銷市場的水產品初級加工設備，除擴大原有收益，還有額外售電收入；農委會副主委陳添壽今天參訪時說，轉型後的獲利不輸過去，更重要的是永續經營。

枋山鄉鴻勛水產公司養殖池有3公頃，飼養高經濟價值的龍膽石斑、龍虎斑、白蝦和午魚，自己育苗後放入室內養殖池，再依不同魚種移至室外池續養，等到規格符合市場需求再撈回暫養池；第二代負責人鄭瑞隆說，外銷大陸的市場消失後，內銷市場又吃不下如此大量，漁民憂心忡忡，他以投資轉型因應，事實證明，獲利不輸過去。

為因應市場不確定的大陸市場，鄭瑞隆在食品工業發展研究所和工業技術研究所輔導下，前年10月成為屏東縣首家初級午魚工場，以合作社方式避免中間盤商，可因應家庭和餐廳市場，有效擴大產能；另個改變是大手筆花了5000萬元將2分地改為漁電共生養殖池，飼養石斑和白蝦，除了自用，每分地每年售電有逾百萬元額外收入。

「如同農園設了溫室，好處多多，都反映在產能和品質！」他說，2分大的漁電共生養殖池，有申請漁業署漁電共生先驅計畫500萬元養殖設施補助，同時有農業金庫低利貸款，就毅然決然投入，未來還將計畫增設儲能設施，並擴展至室外養殖池。

農委會副主委陳添壽說，漁電共生是在維持養殖生產前提下，利用魚塭堤岸、引水渠道設置綠能發電設施，能提供魚塭適度遮光，避免夏季水溫過熱、冬季架設防風布抵禦寒流，優點包括不怕惡劣氣候、天災斷電，可穩定養殖環境，透過智慧手機就可一手掌握養殖池的溫度、溶氧等水質數據，節省人力，還有額外售電收入，室內漁電共生養殖池有養殖設備補助，初期投資金額不低，但以永續經營角度來看，還是划算。

屏東縣枋山鄉鴻勛水產負責人鄭瑞隆為因應最大外銷市場消失，將2分地改為漁電共生養殖池，並導入切入內銷市場的水產品初級加工設備，除擴大原有收益，還有額外售電收入。記者潘欣中／攝影
屏東縣枋山鄉鴻勛水產負責人鄭瑞隆為因應最大外銷市場消失，將2分地改為漁電共生養殖池，並導入切入內銷市場的水產品初級加工設備，除擴大原有收益，還有額外售電收入。記者潘欣中／攝影

屏東縣 農委會 餐廳

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