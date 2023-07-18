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華航今首航捷克布拉格 每周2航班造訪童話王國

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中華航空今天首航台北－布拉格航線，以新世代長程航線主力機種A350客機執飛每周兩班。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
中華航空今天首航台北－布拉格航線，以新世代長程航線主力機種A350客機執飛每周兩班。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

華航空今天首航台北－布拉格航線，以新世代長程航線主力機種A350客機執飛每周兩班，提供32席豪華商務艙、31席豪華經濟艙及243 席經濟艙座位。布拉格首航航班全艙等旅客皆能品嘗米其林三星頤宮料理。

華航為台灣唯一直飛捷克的航空公司，歡慶布拉格航線首航，華航董事長謝世謙、總經理高星潢、捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）等人，親臨登機門首航活動，共同見證歷史時刻。

華航指出，布拉格首航活動運用波西米亞元素，將登機門打造如童話王國般的布拉格，旅客彷彿一秒抵達歐洲；也設置專屬布拉格建築打卡背板，包括查理大橋、會跳舞的房子及城堡區等知名景點，更邀請捷克駐日台吉祥物「獅丸哥」與旅客同樂，現場也提供各式歐洲小點及捷克著名的皮爾森啤酒。

另外，華航也致贈全機旅客布拉格開航驚喜禮包，包含紀念帆布包、A350 布拉格開航限定飛機模型、紀念飄帶、牛仔摺疊袋及華航 2023 年經典筆記本等總價超過 5000 元的超值好禮，極具紀念及收藏價值。

華航表示，布拉格首航航班全艙等旅客皆能品嘗米其林三星頤宮料理，豪華商務艙以頤宮四品前菜揭開雲端饗宴序曲，包含陳醋蘿蔔、川味口水雞、香滷蓮藕及糖芋頭，主菜推出頤宮名人私房麵「蝦籽雲吞撈麵」，搭配酥皮焗叉燒包及港式甜品腐竹薏米糖水。

豪華經濟艙主菜選用荷葉臘味蒸雞飯；經濟艙旅客則能享用蔥薑滑雞煲飯。華航也準備捷克特色甜點及道地皮爾森歐克啤酒，豪華商務艙獻上「夢幻布拉格愛之旅 GO 」為題的百香覆盆杏仁蛋白餅，豪華經濟艙及經濟艙則提供捷克百年傳統美食香緹煙囪捲。

華航指出，台北－布拉格航線每周二、周六飛航，去程台北飛往布拉格 CI067 於晚間11時20分自桃園機場起飛，當地時間隔天上午7時 10分抵達；回程布拉格飛往台北 CI068 則於上午11時 5分起飛，台灣時間隔天上午5時35分抵達，由A350客機直飛，提供32席豪華商務艙、31席豪華經濟艙及243 席經濟艙座位。

華航

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