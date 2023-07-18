19縣市大雨特報恐下到晚上 花蓮大雷雨、山區暴雨

氣象局下午13:45發布大雨特報，範圍從北到南，包括北北基及高雄、花東等共 19縣市，恐下到晚上。

氣象局指出，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日中部以北地區及南部、東半部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

大雨特報範圍：基隆北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區。

此外，花蓮縣大雷雨持續時間至15時；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，以及低能見度。

氣象局並發布花蓮縣秀林鄉山區暴雨警戒，針對花蓮縣砂婆礑溪(水源地)發布災防告警，持續時間至15時58分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。