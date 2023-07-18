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淨灘提升環保意識 環團：帶民眾看見問題從生活找解方

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環保團體RE-THINK表示，經調查，參與淨灘後9成7民眾有落實環保生活意願。圖／環團RE-THINK重新思考提供
環保團體RE-THINK表示，經調查，參與淨灘後9成7民眾有落實環保生活意願。圖／環團RE-THINK重新思考提供

台灣民眾普遍對淨灘抱有正面態度，據荒野保護協會2021年發布淨灘統計顯示，有逾7000人曾參與淨灘活動，環保團體RE-THINK重新思考則調查參與淨灘民眾意願，發現約有9成7落實環保生活意願，如正確回收、自備購物袋，但使用循環容器意願仍有加強空間，僅2成願意使用。

RE-THINK指出，自2013年發起台灣首場「環保淨灘」、累積號召超過4萬人次，針對參與淨灘活動的民眾進行問卷調查，統計指出有97.3％民眾參與淨灘後有落實環保生活的意願、92.7％民眾參與活動後落實逾1周環保生活、77.6％民眾維持1個月以上的環保生活。

根據調查，以具體環保習慣而言，達84.7％民眾落實垃圾正確回收、83.9%民眾自備購物袋、72.4%民眾實際落實垃圾回收前處理，如擦拭沖洗便當盒、廚餘分離、去除膠帶等異材質；但同時也發現，僅有20.5%民眾實踐借用循環容器購買餐點或飲料，顯示仍有加強空間。

RE-THINK創辦人黃之揚表示，面對龐大的海洋垃圾問題，淨灘雖非解決方法，但卻是帶領民眾看見問題、進而從生活源頭減量的改變方式；許多淨灘活動中，都是家長帶著孩子參與，是最好的環境教育。

RE-THINK表示，2020至2022年間，台灣因新冠肺炎疫情大幅影響淨灘活動的舉辦與參與意願，因此今年環島淨灘將以「遶境護台灣」為主題，在7、8月間舉辦多場次活動，近期將前往淨灘地點包含台中南埔海堤、苗栗風車聚落、屏東高屏溪出海口、台南青山沙洲，邀請大眾、親子參與。

RE-THINK今年環島淨灘將以「遶境護台灣」為主題，在7、8月間舉辦多場次活動。圖／環團RE-THINK重新思考提供
RE-THINK今年環島淨灘將以「遶境護台灣」為主題，在7、8月間舉辦多場次活動。圖／環團RE-THINK重新思考提供

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