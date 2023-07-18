電動大客車營運補助不用等12年 最快8年達標可一次領

因應2030年市區公車全面電動化，交通部電動大客車示範計畫補助作業要點提供甲類大客車營運補助最高300萬元、乙類最高180萬元，分12年領取。交通部近日公告修正補助要點， 若車輛實際營運里程提前達60萬公里，業者得提前於營運8年期滿後，請領所餘全部維運補助，並修正維運補助自車輛實際營運日開始起算，即日起上路。

交通部電動大客車示範計畫補助作業要點訂定維運補助金，甲類大客車依實際營運里程，每車每公里補助5元，依該車輛所核定配置路線行駛實際營運里程核算補助，每年補助上限為25萬元，滿12年補助最高可領300萬元；乙類大客車依實際營運里程，每車每公里補助3元，依該車輛所核定配置路線行駛實際營運里程核算補助，每年補助上限為15萬元，滿12年補助最高可領180萬元。

有客運業者表示，每輛電動巴士要價1千萬元，比一般燃油低地板公車貴上1倍多，營運補助雖有300萬元額度，但分12年領取，等於業者汰換電動巴士就要自己先負擔每輛600多萬元，對財政是一大負擔。

交通部表示，因應實務運作需要，不少業者行駛里程數高，約第8年就提前達到60萬公里上限，希望補助不要分太長，可提前請領所有補助。因此增訂如提前達成維運補助里程業者，得提前於營運8年期滿後，請領所餘全部維運補助，該次請領將不受每年補助上限限制。此外，過去維運補助是自公路總局函復備查日開始起算，修正後改自車輛實際營運日開始起算。

但有業者也說，甲類大客車每行駛1公里可獲5元，換算下來每輛公車1年需行駛5萬公里、每天約137公里，才可領滿300萬元，但一般市區公車受限工時、道路交通影響，平均每天只能行駛110公里，實際根本領不足。公路總局則說，今年營運補助將改由環保署補助，補助計畫尚未出爐，應會將行駛每公里可獲金額一併檢討。