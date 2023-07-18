病人還是很多！醫護「接連感冒陣亡」 他只剩氣音：患者還叫我保重
醫護人員不僅要照顧病人，也要照顧自己。兒童感染科醫師顏俊宇表示，自己在不斷接觸病人之下，也燒聲陣亡了，連病患都請他保重，還吸引其他醫師留言直呼，「病人還是很多，我們診所的醫護也是接連感冒陣亡」。
顏俊宇17日在臉書貼文指出，平時看診就遇到很多感染病人，加上小孩前一陣子也在腺病毒感染，睡在一起難逃一劫，他也燒聲陣亡了，「晚上整個只能用盡氣音說話，病人都覺得我比他們嚴重，出診間都會跟我說保重，其實滿窩心的，然後明天早上請學妹幫我代診，我真的要好好休息一天，不然沒聲音根本無法看診」。
對此，網友也紛紛祝他早日康復，「顏醫師辛苦了，多多休息」、「辛苦了，病人幫病人看病，之前也看過護理師打著點滴幫病人打點滴」。
其後耳鼻喉科醫師張弘也在底下留言，「病人還是很多，我們診所的醫護也是接連感冒陣亡」，還有骨科醫師嚴可倫表示，「這幾天慘遭腸胃炎毒手，又剛好連續值班三天，完全體會那種身不由己的感覺」，令顏俊宇不禁感嘆，「診所一線看病真的要有強健的體魄」。
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