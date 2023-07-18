黃金湯、美人湯一次體驗！瑞穗天合X長榮鳳凰首度聯賣

花蓮瑞穗「黃金湯」、宜蘭礁溪「美人湯」將可一次泡享。花蓮瑞穗的瑞穗天合國際觀光酒店、宜蘭礁溪的長榮鳳凰酒店首次攜手合作，即日起至12月28日推出「樂饗慢活遊雙城」客房聯賣優惠，兩館各住一晚、平日雙人一泊二食優惠價18,500元起。入住第一晚後，第二晚平日雙人一泊二食住宿券將以住宿券形式贈送，可彈性安排假期。

這次的聯賣優惠，不需連續住宿，使用上更具彈性，旅客可自由安排花蓮瑞穗和宜蘭礁溪之旅。例如第一晚入住瑞穗天合國際觀光酒店城堡精緻客房，平日18,500元、假日19,500元、大假日20,500元，價格包含早、晚餐及免費暢玩館內多樣遊樂設施，在客房內享受瑞穗黃金湯洗禮；入住後，即贈長榮鳳凰酒店(礁溪)的高級洋式客房一泊二食住宿券。

若是第一晚選擇入住長榮鳳凰酒店(礁溪)的高級洋式客房，雙人一泊二食平日優惠價18,500元、旺日19,500元、假日21,500元，價格包含早午餐、晚餐，入住期間享受千坪慢活SPA區、健康休閒中心電玩與多項球類設施免費暢玩，再贈瑞穗天合國際觀光酒店的城堡精緻客房一泊二食住宿券。兩家酒店贈送之住宿券使用期限皆至2023年12月29日。