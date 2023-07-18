迎第1萬名試管寶寶 父讚不孕治療補助是註生娘娘

國健署統計，台灣受補助誕生的試管寶寶已破萬名，今天第1萬名試管寶寶小芯（化名）現身，小芯爸說，不孕治療補助是註生娘娘，時間不等人，籲高齡備孕夫妻儘早尋求專業協助。

自110年7月1日起，衛生福利部國民健康署實施「擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助方案」，補助對象由低收入戶及中低收入戶擴大至所有的不孕夫妻，只要夫妻雙方有一方具有中華民國國籍，而且妻子年齡未滿45歲，即可申請政府的補助。

據國健署統計，截至今年7月9日，共1萬383對受補助夫妻成功產下1萬1636名嬰兒，剛出生滿2個月的小芯就是第1萬名試管寶寶，晚婚的小芯爸在記者會分享，和妻子在結婚時有共識想要寶寶，他們嘗試過無數自然生孕「秘笈」，甚至有一年端午節，長官還傳授當天「做功課」生育率會特別好。

小芯爸說，嘗試1年沒等到圓滿結果，看著身邊朋友到了38、39歲尋求專業協助，因身體不允許，效果有限，想著時間不等人、也不能逆轉，開始尋求醫療專業協助，現在補助申請方便，醫療過程結束後兩週就收到補助，想告訴更多夫妻若嘗試一段時間自然受孕未果，建議儘早接受專業建議。

除了不孕症治療補助方案是小芯一家的註生娘娘，中華民國生育醫學會理事長黃貞瑜也是他們的貴人。她說，陳小姐大概是36歲到門診，雖然本身有免疫方面疾病，但因為把病情控制得好、心臟及腎臟功能好，即便如此試管也是嘗試2次才成功，「大家不要覺得醫療是萬能，有試管就能圓夢。」

黃貞瑜說，很多人以為不孕症治療是自動販賣機，「投一個、出來一個」，對科技有不切實際期待，雖科學可逆天，但也不能太晚尋求幫助，甚至很多時候需仰賴夫妻先顧好身體，才有機會透過醫學，在醫病信任之下，多次調整後一圓求子夢，就會男女朋友透過磨合找出問題，往更好方向邁進。

衛生福利部國民健康署長吳昭軍說，不孕治療補助從過去只提供低收入戶、中低收入戶，擴充到一般夫妻可適用，希望減輕經濟負擔，也改由醫療機構協助線上申請，截至今年7月9日止，已有7萬3736件申請通過資格審查，其中5萬5044件已完成療程，並通過補助費用審查。

補助金額除現行低收及中低收入戶維持每次15萬元補助上限外，一般夫妻首次申請補助上限10萬元，再次申請上限6萬元，每胎最多6次。吳昭軍說，據統計，至今已撥出費用超過新台幣38億元。