遊蕩犬咬死穿山甲白鼻心 動保團體籲飼主管好源頭

全台遊蕩犬約16萬，動保團體今天公布高雄市旗山區三協里家戶動物普查調查結果，一個生態熱區，正面臨成群遊蕩犬威脅，遊蕩犬、家犬都沒有結紮，野生動物越來越少，希望即將升格為農業部的農委會提出積極解決方法。

根據農委會最新全國遊蕩犬隻數量調查推估結果，111年全國遊蕩犬數量推估為15萬9697隻，每百人遊蕩犬數則為0.69隻，與上期(109)年調查結果15萬5869隻相較，遊蕩犬數量增加2.46％(3828隻)、每百人遊蕩犬數則增為4.54％。

高雄市旗山區三協里里長劉文寶表示，家犬比遊蕩犬可怕，鄉間居家一戶養了六、七隻，一次放出來四處跑，兩個月前，地方有一個案件，家犬放出來衝到馬路上造成車禍、人犬衝突；而這些遊蕩犬大多是家犬不養了丟棄到山上的，最後都由社區收拾，他也說，真的不要餵養，遊蕩犬群聚多，常發現咬死山上的穿山甲。

內南社區發展協會理事長龔文雄表示，透過社區鄰里的調查，加上攝影機的輔助，拍到遊蕩犬咬著白鼻心，另外，台灣野兔已經兩年沒有看到了，野生動物已經受到遊蕩犬威脅大，數量一直增加，就算動保處進行誘捕，抓的數量仍少，飼主不要隨意棄養，這會造成很多社會問題，也造成困擾。

農委會畜牧處動保科長鄭祝菁表示，根本改善方式是家戶管理，養的家犬沒有適當管理與結紮，一年生兩次，一次十多次，政府難解決問題，最大的困境是在地參與，若在全國村里推展開來，才能扎實做到源頭管理，繁衍被控制，全國遊蕩犬的數量才能被控制。

根據調查，三協里982家戶中，共計完成773戶（79%）的調查，其餘209戶（21%）未完成，主因是鄉村地區有很多空戶，人員要到週末或假日才會回來。調查的773戶中，111戶（14%）有飼養各種動物，662戶（86%）沒有飼養動物。

平均七戶有一戶會飼養動物。而在有飼養動物的111戶調查中發現，共計飼養了九種動物，分別是犬、貓、兔、魚、鳥、烏龜、雞、鵝。前三名動物，分別是犬（75%）、貓（15%）、兔（3%），當中犬高達七成五，這與犬隻傳統會在鄉村裡扮演守護家園的角色有關。

而在有飼養動物的111戶中，有94戶飼養164隻犬，但僅39隻有寵登晶片，占兩成四，高達125隻無晶片，占七成六。餵食者以在地與外地各一半，初步勸導無效。遊蕩犬抓紮約五成，家犬未結紮近六成，這都是潛在遊蕩犬的來源，三協里的寵登與絕育率普遍偏低。