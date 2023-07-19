麵包與理想我全都要！新世代不為現實妥協的「混搭」工作哲學

「人生就是不斷的選擇，做了選擇之後會後悔，而後悔形成了把人生過得更好的動力。」然而，對於生在見證網路發展的 Y 世代，以及一出生就是「網路社群原住民」的 Z 世代來說，時間被爆量的資訊切割得更加零碎，技能也如同日新月異的 CPU 越來越多工，符合「單一主流價值」的選擇已經不再是他們的判斷標準，取而代之的是能夠兼顧個人理想與經濟條件的「混搭」生活。

年輕世代更忠於自我，對自己的生活規劃擺在更優先的次序，重視自己的下班時間，去滿足更多的自我實現。因此，企業除了提供明確的薪資、升遷制度，給員工更大的時間自主性，讓員工不再因為選擇工作必須向現實妥協，或是放棄夢想，才能激起 Y、Z 世代員工的認同感。

其中，金融保險業具備高度的專業性，同時業務性質工作也不侷限時間與地點，非常適合追求工作與生活平衡、以及多才多藝追逐夢想的新世代。透過充實的教育訓練、透明的升遷架構、豐沛的財務補助，幫助新秀在追求夢想的同時，也能擁有高收入。

國泰人壽在最新推出的廣告中，拍出如何讓社會新鮮人、上班族、重返職場的家庭主婦，透過國泰人壽 YOUNG 高登計畫完美「混搭」自己的工作與生活。

國泰人壽在最新推出的廣告中，拍出如何讓社會新鮮人、上班族、重返職場的家庭主婦，透過國泰人壽 YOUNG 高登計畫完美「混搭」自己的工作與生活。 圖／國泰人壽提供

「我想當 YouTuber、也想賺大錢」 讓夢想與工作一起前進25歲的社會新鮮人，願望清單上寫著「成為 YouTuber 」、「賺大錢」，大家總是告訴她「別傻了，妳只能選一個」，但她傾聽自己內心的聲音「我兩個都想要！」她選擇了加入國泰人壽 YOUNG 高登計畫，讓她能夠透過業務工作「賺大錢」，同時也拿起攝影機，兼顧自己的創作之路。

「誰說主菜只能選一樣，我全都要」 挑戰百萬年薪讓人生變成多選題30 歲的上班族，生活中最常碰到的選擇，就是在自助餐櫃台前，猶豫著該選哪一樣主菜。但誰說只能選一樣？抉擇不了的時候，何不打破規則，通通都要！透過國泰人壽 YOUNG 高登計畫，小資族也能挑戰百萬年薪，誰說人生就是要跟現實低頭？有底氣就不必妥協，讓生活從枯燥的單選題變成豐富的多選題！

「我是好媽媽、也是好員工」 重返職場，培養第二專長35歲的媽媽，將人生的精華時光投注在孩子身上，直到孩子上幼稚園之後決定重返職場，卻總是被旁人質疑「妳哪有時間可以兼顧工作和家庭？」國泰人壽 YOUNG 高登計畫透過完善的培訓機制，讓沒有相關專業背景的人，也能「璞石磨成鑽石」，從頭打造專業，培養成專業業務員。讓重返職場的家長創造穩定收入。混搭工作與生活，讓你成就自我之際也不錯失陪伴孩子成長的精華時光。

國泰人壽 YOUNG 高登計畫有明確的薪資及升遷架構，首年最高可領 30 萬元的財務補助、組織財補無上限，讓好人才不必屈就組織框架與經濟壓力，兼顧夢想與工作。 圖／國泰人壽提供

追求高收入就從培養專業業務力開始！國泰人壽 YOUNG 高登計畫有明確的薪資及升遷架構，首年最高可領 30 萬元的財務補助、組織財補無上限，讓好人才不必屈就組織框架與經濟壓力，兼顧夢想與工作。透過逐步職級晉升，讓年輕世代能無後顧之憂地挑戰夢想高薪。

追求自己想要的工作與生活，活出自己獨特的「混搭」人生，就從了解國泰人壽 YOUNG 高登計畫開始。

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