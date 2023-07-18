氣象局：秋季聖嬰強度不弱 明年極端高溫恐比今年更熱

7月3日創下全球有紀錄以來的平均最高溫，美國國家環境預測中心指出，當日全球平均氣溫為攝氏17.01度，是19世紀以來所記錄到的最高。氣象局「報氣候－中央氣象局」臉書粉絲專頁今天貼文指出，聖嬰現象發展中，秋季聖嬰強度不弱，全球暖化與聖嬰影響疊加，明年極端高溫出現機率增加，且可能比今年更熱。

氣象局指出，持續三年的反聖嬰事件在今年春季畫上句點，隨著赤道東太平洋海溫明顯回升，多數國家的預報模式預測聖嬰現象將接續而來，可能於2023年秋季形成一次聖嬰事件，且強度不弱，雖然目前對於聖嬰強度的預測仍有不確定性，後續發展需持續關注。

聖嬰對台灣的影響，氣象局說，聖嬰事件從夏季開始發展，秋冬達到最強，隔年春季至夏季會減弱，過去也有維持2年的紀錄(如2014至2016年)。當聖嬰現象發展成熟，菲律賓東方海面易生成反氣旋環流，使台灣冬季降雨及隔年春雨增多；溫度方面，冬季至隔年的春天偏暖，隔年夏季偏熱。

氣象局說，由於太平洋為全球最大的海洋，對全球氣溫有很大的影響，在過去的歷史紀錄裡，當聖嬰事件發展過後，全球平均溫度偏高，例如在2014/15年強聖嬰過後，2016年即為全球最暖的一年。

今年夏季才剛開始，氣象局說，在赤道太平洋海溫發展尚未達到聖嬰事件的標準下，全球溫度就已創新高，今年6月全球溫度打破過去歷史紀錄，成為有紀錄以來最熱的6月份，而7月3日創下全球有紀錄以來的平均最高溫，表示全球暖化影響不容小覷，若再與聖嬰的影響疊加，將會使極端高溫出現的機率增加。

氣象局指出，除現階段高溫，仍須密切關注接下來聖嬰事件的發展，因為聖嬰發展趨於成熟後，明年非常有可能發生比今年更熱的極端高溫事件。