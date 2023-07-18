快訊

為何記者會突取消？王鴻薇證實：谷辣斯向不倫戀男主角元配施壓

熊熊、貓咪可愛到暈！4款限時免費LINE貼圖快下載 180天爽用到2024

政大書城不停業？李銘輝：用這40天做出版業改善的契機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

氣象局：秋季聖嬰強度不弱 明年極端高溫恐比今年更熱

聯合報／ 記者周湘芸陳智華╱台北即時報導

7月3日創下全球有紀錄以來的平均最高溫，美國國家環境預測中心指出，當日全球平均氣溫為攝氏17.01度，是19世紀以來所記錄到的最高。氣象局「報氣候－中央氣象局」臉書粉絲專頁今天貼文指出，聖嬰現象發展中，秋季聖嬰強度不弱，全球暖化與聖嬰影響疊加，明年極端高溫出現機率增加，且可能比今年更熱。

氣象局指出，持續三年的反聖嬰事件在今年春季畫上句點，隨著赤道東太平洋海溫明顯回升，多數國家的預報模式預測聖嬰現象將接續而來，可能於2023年秋季形成一次聖嬰事件，且強度不弱，雖然目前對於聖嬰強度的預測仍有不確定性，後續發展需持續關注。

聖嬰對台灣的影響，氣象局說，聖嬰事件從夏季開始發展，秋冬達到最強，隔年春季至夏季會減弱，過去也有維持2年的紀錄(如2014至2016年)。當聖嬰現象發展成熟，菲律賓東方海面易生成反氣旋環流，使台灣冬季降雨及隔年春雨增多；溫度方面，冬季至隔年的春天偏暖，隔年夏季偏熱。

氣象局說，由於太平洋為全球最大的海洋，對全球氣溫有很大的影響，在過去的歷史紀錄裡，當聖嬰事件發展過後，全球平均溫度偏高，例如在2014/15年強聖嬰過後，2016年即為全球最暖的一年。

今年夏季才剛開始，氣象局說，在赤道太平洋海溫發展尚未達到聖嬰事件的標準下，全球溫度就已創新高，今年6月全球溫度打破過去歷史紀錄，成為有紀錄以來最熱的6月份，而7月3日創下全球有紀錄以來的平均最高溫，表示全球暖化影響不容小覷，若再與聖嬰的影響疊加，將會使極端高溫出現的機率增加。

氣象局指出，除現階段高溫，仍須密切關注接下來聖嬰事件的發展，因為聖嬰發展趨於成熟後，明年非常有可能發生比今年更熱的極端高溫事件。

氣象局「報氣候－中央氣象局」臉書粉絲專頁今天貼文指出，秋季聖嬰強度不弱，明年極端高溫恐比今年更熱。擷取自報氣候－中央氣象局
氣象局「報氣候－中央氣象局」臉書粉絲專頁今天貼文指出，秋季聖嬰強度不弱，明年極端高溫恐比今年更熱。擷取自報氣候－中央氣象局

氣象局 高溫 聖嬰現象

延伸閱讀

午後雷雨來了！16縣市大雨特報 雲彰投雷雨開轟1小時

新北虎豹潭山區暴雨「國家級警報」響 新北市大雷雨轟炸1小時

聖嬰事件將於秋季發生 氣象局：強度可能達中等以上

輕颱泰利估下午生成！氣象局：晚起外圍雲系影響 雨襲南部東部

相關新聞

政大書城不停業？李銘輝：用這40天做出版業改善的契機

政大書城創辦人李銘輝昨天以一紙啟事表示政大書城8月31日要全面停業，受訪時也證實此事。但他昨晚與台南市副市長葉澤山深談後...

氣象局：秋季聖嬰強度不弱 明年極端高溫恐比今年更熱

7月3日創下全球有紀錄以來的平均最高溫，美國國家環境預測中心指出，當日全球平均氣溫為攝氏17.01度，是19世紀以來所記...

GSK氣喘注射劑混入「玻璃碎片」 食藥署急回收2591盒

食藥署今公布第二級藥品回收警訊，市佔率百分百的氣喘注射劑「舒肺樂凍晶注射劑」，竟有「玻璃碎片」混入藥瓶內。食藥署副署長陳...

彭啟明：杜蘇芮可能比泰利更接近台灣 路徑分析曝

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，菲律賓東方低壓擾動發展中，預估將成為第5號颱風杜蘇芮，有可...

杜蘇芮最快明天成颱 吳德榮：比泰利強

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，由於高海溫、低風切，第5號颱風「杜蘇芮」明、...

我農產外銷量直直落 上半年產值短少近9％

受中國大陸禁我多項農產品影響，我國去年農產外銷總額已較前年萎縮；根據最新統計，今年上半年出口產值持續衰退，僅廿三億九千多...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦