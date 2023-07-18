快訊

MLB／天使交易大谷翔平機率25% 美媒：但絕對不是道奇

熊熊無預警宣布婚訊！新郎真面目曝光

川普批台灣：搶走美國半導體業工作 我們早該阻止他們

三分春色全台85門市 即起「喝」得到高雄鳳梨

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
全台三分春色推出三款高雄首選鳳梨新飲品，即日起85家門市同步上市。記者王昭月／翻攝
全台三分春色推出三款高雄首選鳳梨新飲品，即日起85家門市同步上市。記者王昭月／翻攝

高雄市農業局結合在地飲料及冰品業，攜手三分春色在「夏祭新鮮市」推出鳳梨新飲品，即起全台85家門市同步新上市，消費者「喝」得到高雄金鑽鳳梨的酸甜滋味。

高雄鳳梨、香蕉1年4季都產，都居全國第4大產區，農業局今年外銷鳳梨突破3000公噸、香蕉突破近600公噸，內銷部分更媒合農民團體及食品加工廠，進行鳳梨冷凍截切加工，把鳳梨果丁以冷凍技術延長風味。

高市今夏盛大推出的「夏祭新鮮市」，除與冰塔職人雪花合作，採用旗山香蕉，推出雪霜香蕉可可冰，另攜手三分春色選用高雄金鑽鳳梨研發飲品，滿足不同味蕾消費者口感。

農業局指出，高雄金鑽鳳梨果肉細緻，香甜、高纖助消化，酸甜比例適中，調成飲品，混合出多重口感，另搭配各式茶飲，研發出鳳梨果粒紅茶、鳳梨椰香冰沙及鳳梨可爾必思，可口美味。

另7月是高雄金煌芒果產季，高市農業局7 月22日、23日在凹子底森林公園主辦的「神農市集」，將展售六龜和桃源產地鮮採的金煌芒果，夏季是吃芒果的季節，產地嚴選的金煌芒果，在神農市集就能採買。

農業局表示，金煌芒果有芒果之王稱譽，主要產地高雄六龜和桃源區因為土壤富含沙質，排水佳，特別適合金煌芒果生長。金煌芒果果實碩大、果肉細緻厚實、口感Ｑ彈、纖維細、果核小，打製冰涼爽口的冰沙，更是消暑首選。融入料理，更是風味創新。

本周本週神農市集即邀請到德藝小築小胡主廚，利用金煌芒教製德式風格餐食。現場更有百餘展百攤販售各式嚴選新鮮蔬果，農特產品試吃及街頭藝人演出、神農百味料理秀。

全台三分春色推出三款高雄首選鳳梨新飲品，即日起85家門市同步上市。記者王昭月／翻攝
全台三分春色推出三款高雄首選鳳梨新飲品，即日起85家門市同步上市。記者王昭月／翻攝
產自六龜和桃源產地鮮採的金煌芒果，今夏將在高雄神農市集新鮮上市。記者王昭月／翻攝
產自六龜和桃源產地鮮採的金煌芒果，今夏將在高雄神農市集新鮮上市。記者王昭月／翻攝

鳳梨 芒果 香蕉

延伸閱讀

台積電高雄廠導入2奈米 高市府配合

高雄六合知名冰店23人吃完就醫 衛生局晚間開罰30萬

高雄知名冰店多人吃到就醫住院 業者：自己也受害

影／身障者過斑馬線輪椅卡坑摔飛 網怒：高雄補丁到處都是

相關新聞

彭啟明：杜蘇芮可能比泰利更接近台灣 路徑分析曝

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，菲律賓東方低壓擾動發展中，預估將成為第5號颱風杜蘇芮，有可...

杜蘇芮最快明天成颱 吳德榮：比泰利強

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，由於高海溫、低風切，第5號颱風「杜蘇芮」明、...

我農產外銷量直直落 上半年產值短少近9％

受中國大陸禁我多項農產品影響，我國去年農產外銷總額已較前年萎縮；根據最新統計，今年上半年出口產值持續衰退，僅廿三億九千多...

學者：政府補貼衝量 反打壞市場

台灣農產品外銷正在衰退中，學者認為，我國外銷大多是初級農產品，這些下游產品外銷並非台灣強項，加上我國沒有鼓勵研發新技術、...

高雄六合知名冰店23人吃完就醫 衛生局晚間開罰30萬

高雄市六合路冰店冰品檢出沙門氏桿菌，截至今晚10時，高市衛生局統計共有23人就醫，其中八寶冰食材與患者檢體都檢出沙門氏桿...

防食物中毒 冰品、手搖飲一小時內吃完

高雄市知名剉冰店傳出民眾食物中毒事件，遭高市衛生局檢出沙門氏菌陽性。林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，沙門氏菌對長...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦