三分春色全台85門市 即起「喝」得到高雄鳳梨

高雄市農業局結合在地飲料及冰品業，攜手三分春色在「夏祭新鮮市」推出鳳梨新飲品，即起全台85家門市同步新上市，消費者「喝」得到高雄金鑽鳳梨的酸甜滋味。

高雄鳳梨、香蕉1年4季都產，都居全國第4大產區，農業局今年外銷鳳梨突破3000公噸、香蕉突破近600公噸，內銷部分更媒合農民團體及食品加工廠，進行鳳梨冷凍截切加工，把鳳梨果丁以冷凍技術延長風味。

高市今夏盛大推出的「夏祭新鮮市」，除與冰塔職人雪花合作，採用旗山香蕉，推出雪霜香蕉可可冰，另攜手三分春色選用高雄金鑽鳳梨研發飲品，滿足不同味蕾消費者口感。

農業局指出，高雄金鑽鳳梨果肉細緻，香甜、高纖助消化，酸甜比例適中，調成飲品，混合出多重口感，另搭配各式茶飲，研發出鳳梨果粒紅茶、鳳梨椰香冰沙及鳳梨可爾必思，可口美味。

另7月是高雄金煌芒果產季，高市農業局7 月22日、23日在凹子底森林公園主辦的「神農市集」，將展售六龜和桃源產地鮮採的金煌芒果，夏季是吃芒果的季節，產地嚴選的金煌芒果，在神農市集就能採買。

農業局表示，金煌芒果有芒果之王稱譽，主要產地高雄六龜和桃源區因為土壤富含沙質，排水佳，特別適合金煌芒果生長。金煌芒果果實碩大、果肉細緻厚實、口感Ｑ彈、纖維細、果核小，打製冰涼爽口的冰沙，更是消暑首選。融入料理，更是風味創新。

本周本週神農市集即邀請到德藝小築小胡主廚，利用金煌芒教製德式風格餐食。現場更有百餘展百攤販售各式嚴選新鮮蔬果，農特產品試吃及街頭藝人演出、神農百味料理秀。