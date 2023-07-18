彭啟明：杜蘇芮可能比泰利更接近台灣 路徑分析曝

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，菲律賓東方低壓擾動發展中，預估將成為第5號颱風杜蘇芮，有可能較為接近台灣附近海面。天氣風險公司天氣分析師歐宗學指出，杜蘇芮移動路徑方面受太平洋高壓引導，如果偏北不排除會發海上警報，仍需觀察。

歐宗學指出，菲律賓東方海面有低壓擾動正在發展，預估近兩日就將發展為熱帶性低氣壓，後續也可能進一步增強為今年第5號颱風杜蘇芮，移動路徑方面受太平洋高壓引導，將往北轉西北至偏西接近通過菲律賓呂宋島後進入南海，西行路徑會有多接近台灣還需要幾天的時間追蹤觀察。

歐宗學說，杜蘇芮如果偏北通過巴士海峽，不排除有海上颱風警報的機會，即便路徑偏南，以未來可能發展的強度及大小，對台灣東南部海域、巴士海峽以及台灣海峽南部從周日開始會有不小影響，需持續追蹤發展動態。

彭啟明指出，泰利颱風已通過雷州半島，今將登陸廣西後逐漸減弱。雖無直接影響，低壓帶為台灣帶來不穩定狀況。今午後西半部及山區需留意局部大雷雨。明起太平洋高壓增強，但下午雷陣雨仍可能持續。周末台灣多處仍有午後局部雷陣雨，氣溫將偏高，預防熱傷害。

歐宗學說，明天開始太平洋高壓西伸增強，台灣逐漸脫離低壓帶影響，迎風面東南部地區降雨會減少許多，不過各地依然是午後雷陣雨天氣型態，而且局部地區雨勢可能會延續至夜間，仍然要留意下半天天氣變化狀況。

歐宗學說，後續一直到周末，台灣大多在太平洋高壓勢力邊緣，環境風向東南至偏東風，迎風面東半部水氣不多，預估降雨量有限，但午後山區及西半部地區仍是午後局部雷陣雨，要留意可能有短時較明顯雨勢機會，且氣溫將再明顯偏高，內陸地區可能再有極端高溫發生，戶外長時間活動要預防熱傷害。