我農產外銷量直直落 上半年產值短少近9％

受中國大陸禁我多項農產品影響，我國去年農產外銷總額已較前年萎縮；根據最新統計，今年上半年出口產值持續衰退，僅廿三億九千多萬美元，較去年同期的廿六億二千多萬美元，短少近百分之九。

大陸前年原是我國最大農產出口市場，去年掉到第三，今年上半年再落到第四；美國、日本雖成前兩大市場，但今年上半年出口產值卻均衰退快一成。

農委會：國際通膨影響

農貿出口持續衰退 製表／彭宣雅 農委會說，受國際性通膨影響，不只農產品，整個外銷產值都在衰退；美日主要市場衰退則與美國升息、日本消費力薄弱有關。不過農委會八月一日即將升格為農業部，我國農產貿易總值卻直直落，外界因此要求農業部應積極拓展外銷。

根據農業貿易統計，今年上半年整體農產外銷持續衰退，外銷產值比去年同期又少了二億三千多萬美元；去年開始成為我國農貿外銷市場前兩位的美國、日本，今年上半年產值也分別萎縮百分之九點九、百分之九點二；大陸市場更直接退居出口第四名，今年上半年產值相較去年同期再短少近三成九；香港市場今年上半年產值增加百分之十二點五，升為第三大出口市場。

冷藏豬肉外銷少5成1

再以個別農產來看，主要生鮮水果的香蕉、鳳梨、釋迦，今年上半年分別衰退百分之十三點七、百分之廿一點六、百分之卅五點六，外銷主力的蝴蝶蘭活花卉也減百分之六點四。農委會重點宣傳產品的豬肉，生鮮冷藏豬肉今年上半年外銷還不到一公噸，比去年同期少五成一，冷凍豬肉外銷雖出口十七公噸，但也比去年同期少百分之卅六點六。

農委會國際處副處長林志鴻說，全球因受通膨影響拚命升息，影響消費力道，很多國家出口持續衰退，也不只農產品，另日圓貶值，購買力也不好，加上大陸市場持續下降，今年上半年整體農產出口值因而下修。

林志鴻說，我國出口美國的產值下降的包括烘焙糕餅、蝴蝶蘭、樹薯粉、吳郭魚等；外銷日本減少的品項則有稻米、冷凍毛豆、鳳梨等。以鳳梨為例，除日本購買力下降，今年一開始推展外銷是二、三月，但當時台灣溫度仍低、鳳梨尚未退酸，影響日本消費者採購意願，四月中後台灣天熱退酸，產量卻已剩一半，也是影響出口的原因。

未來除生鮮產品，也會做毛豆、水產魚片等加工品，並持續開發其他新型態品項，林志鴻更強調，從未放棄大陸市場，但會持續開拓其他新興市場。

至於今年上半年也有逆勢成長品項，像芒果因增產，比去年同期外銷增加一成一，荔枝、橙類、蜜棗也有增長，除了鰹魚、鯖魚、秋刀魚出口變多，最特別的是石斑魚，去年六月禁止外銷大陸後轉銷香港，今年上半年外銷成長二成多。