聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／農產賣不出 農委會升格又如何？

聯合報／ 本報記者彭宣雅

台灣歷經三年來疫情、戰爭、運費、通膨、國外消費緊縮等多重衝擊下，農產品外銷持續緊縮衰退，農委會主委陳吉仲卻無視此危機，只懂得繼續補助，再等著高升為新任農業部部長；無獨有偶，已被逾七十五個公民團體連署要求下台的環保署長張子敬，也傳出內定為首任環境部長。原來，蔡英文政府下的政務官，被負評、毫無成績都無所謂，不但穩坐大位，還能繼續升官，更顯蔡政府的荒謬用人哲學。

台灣近年受到大陸禁令影響，遭禁止銷售的產品，例如生鮮水果，變成我國外銷主推的品項。但要在國際市場上競爭，國內得從生產、管理、產銷、防檢疫、法規、驗證，國際談判上整合，提升為國際競爭的高度，這些流程與專業，急需政府統合與協助。

然而，台灣去年農產品外銷總額已較前年萎縮，陳吉仲卻高舉農業補助政策，被大陸禁了生鮮水果，才想要開拓多元行銷市場。更為了衝出外銷量，推不適合或加工仍不到位的品項，一廂情願地賣給對方國，這種炒短線方式，難怪很快就「消風」。

日本的農林水產品在疫情的第二年、二○二一年已經破一兆日圓，日本政府更設定二○二五年農林水產品和食品出口總額要達兩兆日圓、二○三○年達五兆日圓。南韓去年也進行跨域的出口推廣計畫，選定泡菜、醬料、人參、梨、等等廿項農、水產品與食品，進行專案行銷。

但台灣的市場卻出現愈來愈多各國進口水果、肉品，在農業補貼政策下，甚至還補貼進口豬肉、進口雞蛋，我國早已經是「被攻擊型農業」；不可諱言，中國大陸因為距離近，是我國農產品外銷重要市場，大宗水果失去大陸市場後，除了補貼以外，國家農產品整體的銷售策略又在哪裡，好想贏的南韓與日本，早已遠遠超越台灣。

全世界都面臨氣候變遷、全球性通膨、消費遲緩，當鄰近國家都在整合突圍，逐步達成目標之際，台灣沉浸在「外銷創新高」的政治宣傳中，忙著抗中保台。官員都只顧著部會升格、掛牌，搶官位、搶資源，不禁讓人質疑，農產品都賣不出去，農委會升格又如何？

日本 疫情 通膨

延伸閱讀

綠能發展區遭疑棄守農地 陳吉仲：溝通好前暫停

低地力農地做光電挨批滅農 陳吉仲：法制作業會先暫停

影／白飯之亂惹議 陳吉仲：很高興年輕人愛吃國產米飯

「白飯之亂」網友推北科大學生代言白米 陳吉仲這樣說

相關新聞

我農產外銷量直直落 上半年產值短少近9％

受中國大陸禁我多項農產品影響，我國去年農產外銷總額已較前年萎縮；根據最新統計，今年上半年出口產值持續衰退，僅廿三億九千多...

學者：政府補貼衝量 反打壞市場

台灣農產品外銷正在衰退中，學者認為，我國外銷大多是初級農產品，這些下游產品外銷並非台灣強項，加上我國沒有鼓勵研發新技術、...

高雄六合知名冰店23人吃完就醫 衛生局晚間開罰30萬

高雄市六合路冰店冰品檢出沙門氏桿菌，截至今晚10時，高市衛生局統計共有23人就醫，其中八寶冰食材與患者檢體都檢出沙門氏桿...

防食物中毒 冰品、手搖飲一小時內吃完

高雄市知名剉冰店傳出民眾食物中毒事件，遭高市衛生局檢出沙門氏菌陽性。林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，沙門氏菌對長...

中暑吃退燒藥降溫 恐引肝、腎衰竭

連日天氣高溫炎熱，全台地陸續傳出熱衰竭、中暑死亡個案。中暑民眾常有體溫過高情形，此時可以服用退燒藥物來降溫嗎？衛福部食藥...

外銷衰退農民有感 盼與陸洽談

今年上半年整體農產品外銷持續衰退，屏東鳳梨農認為，今年鳳梨遇蟲害影響，銷日燻蒸費高昂，農民保守出貨，加上外銷運輸成本高，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦