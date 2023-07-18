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年底迎來復甦 台灣鯛恐無魚可賣

聯合報／ 記者彭宣雅／台北報導

農委會推冷凍魚片外銷，今年上半年，我國台灣鯛條凍、魚片輸美分別大減百分之十七點九與百分之九，雖歸因美國通膨嚴重頻升息，消費力衰退，但學者示警，我國今年放養量不足，下半年若國際市場消費復甦，我國將面臨無魚可賣的困境。今年上半年外銷鮮果鳳梨不如預期，官方評估外銷初期因天氣冷、鳳梨正酸，品質不穩有影響，會視情形調整。

今年鳳梨外銷於二月啟動，當時台灣天氣仍冷，且遭遇一波波寒流，鳳梨雖可採收但天冷未退酸，導致品質不穩定；直到四月中後，鳳梨退酸轉甜，是正好吃的時節，產季卻已過了一半，削弱外銷力道。

台灣鯛協會理事長、嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢表示，台灣鯛外銷美國衰退，但整個美國市場都衰退。台灣的台灣鯛產量排名世界廿，外銷美國排名第三，僅次中國大陸與印尼，但這兩國因美國消費緊縮、越南廉價魚傾銷，賣到美國的魚也減少。

郭建賢示警，去年受大量光電入侵魚塭、乾旱影響，台灣鯛年生產五九○○公噸，創歷史新低，加上外銷也衰退，漁民感受不到魚賣不出去的壓力；但今年上半年虱目魚價格大好，不少漁民轉養虱目魚，吳郭魚放苗量僅七四○○萬尾，相較去年同期減少逾百分之廿七，若推算年底到明年初收成，會缺一萬公噸，屆時若外銷市場景氣復甦，我國將無魚可賣。

美國 鳳梨

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