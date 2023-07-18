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外銷衰退農民有感 盼與陸洽談

聯合報／ 記者劉星君張已亷徐如宜徐白櫻／連線報導

今年上半年整體農產品外銷持續衰退，屏東鳳梨農認為，今年鳳梨遇蟲害影響，銷日燻蒸費高昂，農民保守出貨，加上外銷運輸成本高，「根本賺不到什麼錢」；台東縣農會理事長楊招信說，鳳梨釋迦前年九月起停止輸陸，其他外銷市場空運成本高，很難取代大陸市場，這段期間鳳梨釋迦賣壓沉重，「對外銷萎縮很有感」。

高雄旗山香蕉經銷商認為，香蕉出口衰退約有二、三成，香蕉價格大起大落，農產品外銷屬國際貿易，禁不起價格大幅波動。香蕉行情好一公斤四、五十元，價格不好剩十元，且國外通路不是想賣就有，需長久經營，「全世界不是只有台灣產香蕉，但台灣香蕉價格常最貴。」

「國內市場也變差。」旗山農產經銷商指出，內、外銷相互影響，原本看好今年上半年國內香蕉市場，但銷量未如預期。外銷衰退原因多，經銷商這麼多年學乖了，光靠政府沒用，還是得靠自己。

大陸從前年三月起，暫停台灣鳳梨進口，迄今已超過兩年。屏東銀獅青果合作社理事主席洪銘聰說，他的鳳梨穩定銷日，近年來銷日量從四成提升六成，外銷重視品質與通路開拓，今年受蛾類影響大，燻蒸費用貴，許多農民因此保守出貨。

今年鳳梨因為久旱，導致酸度高，加上各地產季撞期，市場「大出」，又因為外銷受阻，在內外因素夾擊之下，導致產地價格腰斬，農民血本無歸。屏東縣王姓農民種植鳳梨約十五公頃，他表示，外銷運輸成本高，加上層層剝削「農民根本賺不到錢」，不能只銷美、日，必須另闢通路，甚至與大陸重新洽談，才能提升銷量改善農民生計；高樹陳姓鳳梨農則認為無論外銷或國內市場，「品質才是王道」。

台東縣農會理事長楊招信說，台東鳳梨釋迦逾九成銷陸，前年九月起停止輸陸，釋迦供過於求，一年多來政府推動去化，總面積減少五百公頃、減產三千公噸，透過空運外銷杜拜、加拿大等國，外銷量不到百分之五，且空運成本十分高，每公斤成本增加五十元，消費市場也不大，很難取代大陸市場。這段期間鳳梨釋迦賣壓沉重，只能寄望年底重新輸陸。

鳳梨釋迦 香蕉 農民

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