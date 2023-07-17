高雄六合知名冰店23人吃完就醫 衛生局晚間開罰30萬

高雄市六合路冰店冰品檢出沙門氏桿菌，截至今晚10時，高市衛生局統計共有23人就醫，其中八寶冰食材與患者檢體都檢出沙門氏桿菌，衛生局指事證明確，將依食安法41條第1項第4款，勒令停業併處以新台幣30萬元罰款，後續相關事證移送地檢署偵辦。

高雄六合路老字號冰店疑食材出包，導致本月12日買冰的客人吃出問題，有的嚴重到住院，其中兩名小孩，分別因血便及腎衰竭住院中，衛生局表示，腎衰竭住加護病房的患者，症狀已稍緩解。

這起事件因黃姓女子在PTT發文而爆開，就醫人數不斷累增中，衛生局據醫院通報，第一波統計到今天中午，有11人就醫，到晚間10時已擴增到23人。此案因影響人數多，情節嚴重，衛生局晚間表示將開罰30萬元，並移送地檢署偵辦。