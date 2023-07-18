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北市12冰品腸桿菌科超標 名店上榜

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

夏天是飲冰品消費高峰，北市衛生局抽檢發現21件不合格，複檢後仍有9家12件未過關，共開罰30萬元，其中，玖仰茶食飲品紅烏龍驗出腸桿菌科110000 CFU/g，是標準值的1萬1000倍。業者表示，會配合改善，更注意食品安全衛生。

不合格冰品包括永康街思慕昔香脆花生蜜芋、芋頭芋圓牛奶雪花冰、玖仰茶食文化永康店探春與紅烏龍、GODIVA巧克力微風南京黑巧克力霜淇淋、莫凡彼慶城店歐利歐巧克力冰酷樂、人从众厚切牛排光復店麥香紅茶、進發家大安店祖傳綠豆沙和萬丹紅豆沙、三良品茶100%綠豆沙沙、錢都火鍋內湖成功店霜淇淋，以及黑丸嫩仙草古亭店四季青茶，許多都是知名店家。

北市衛生局這波共抽驗冰品、食用冰塊、飲料共83件，其中12件飲品經初、複檢驗仍不符衛生標準，不合率達14.4%。其中，玖仰茶食飲品紅烏龍驗出腸桿菌科110000 CFU/g，超標10 CFU/g最多。

衛生局食品藥物管理科科長陳怡婷表示，這次12件不合格產品主要都是腸桿菌科超標，複檢仍有飲品不合格，其中永康街思慕昔、玖仰茶食文化永康店、進發家大安店被罰4萬元，其餘開罰3萬元，明年也會列抽檢重點店家。

永康街思慕昔陸姓店長說，不符規定商品都已下架，也全面改善生環境。

玖仰茶食向姓負責人表示，有定期清洗製冰區、更換濾芯，會更留意食品安全衛生。

衛生局 冰品

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