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健康你我他／用繪畫自我對話 以遊戲心情學習

聯合報／ 文／祝實樓（高市苓雅）
繪畫是我與自己共處的方式。圖／祝實樓提供
繪畫是我與自己共處的方式。圖／祝實樓提供

一個人住提早面對孤獨的課題，繪畫是我與自己共處的方式，養成自我對話，從畫中發現自己的更多面相，認識更多的自己。

一個人通常自主性較強，無須遷就他人，但自己需承擔後果，因此對事情的決定有時會想太多；也因一個人的自主慣性，與人交往時比較沒有同理心，缺少換位思考的學習，方才明白自作自受的另一層意思。

安排事情要有方法，日常生活上需要的柴米油鹽補充，有時出門會忘東忘西；與朋友約、聽演講、看表演的時間，要用筆記下提醒自己，無形中養成寫日記的習慣，回頭翻閱時也能重拾回憶，平添生活美好。

需要自己換電燈泡時，發現自己還需要一些的勇氣；一個人出遊走在林間，則缺少一點冒險的精神。

有些課程在朋友間互通有無時，可以嘗試體驗。藉由舞蹈認識自己的身體、知道身體極限，也曾學習吹笛練習呼吸，玩電子琴讓手指跳動，參加運動課程練習肌耐力，養成每日健走習慣，這些都能讓自己保持著更好的狀態。

以遊戲的心情學習，我不再要求成績，養成閱讀習慣增長新知見聞，閱讀不同的人，發覺每個人的不同性格，增加生活樂趣；健走時，與樹木花草呼應、與自然天地相應，可以擴展自己的意識，一個人要學習的很多，要好好活著，才能享受這些滋味。

健走 孤獨

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