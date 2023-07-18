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中暑吃退燒藥降溫 恐引肝、腎衰竭

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
中暑初期症狀常有身體發熱、心跳及呼吸加速、皮膚發紅等症狀。圖／123RF
中暑初期症狀常有身體發熱、心跳及呼吸加速、皮膚發紅等症狀。圖／123RF

連日天氣高溫炎熱，全台地陸續傳出熱衰竭、中暑死亡個案。中暑民眾常有體溫過高情形，此時可以服用退燒藥物來降溫嗎？衛福部食藥署臉書粉絲團「藥博士正要說」提醒，千萬不要使用退燒藥，不但不能降溫，還可能引起急性腎衰竭、肝衰竭、凝血功能異常等併發症。

「藥博士正要說」指出，中暑引起身體高溫，屬於中樞系統中的體溫調節失調，與感染造成細胞激素釋放及產生發炎反應所導致的發燒機轉不同。

藥博士表示，中暑主要原因是身體處於高溫濕熱環境中，難以有效散熱，導致體內熱量累積，並加速水分和鹽分的流失，特別是65歲以上長者、嬰幼兒、孕婦、戶外或密閉空間工作者、運動員、慢性疾病患者、代謝疾病患者、精神疾病患者、肥胖或服用特定藥物者等，均為中暑的高危險族群。

「中暑初期症狀常有身體發熱、心跳及呼吸加速、皮膚發紅且乾燥等症狀。」藥博士指出，如果未及時處理，可能引起中樞神經系統異常，而出現40℃以上高燒，合併發生意識混亂、抽搐、昏迷等危及生命症狀。

藥博士說，面對體溫過高時，臨床通常使用冰敷或靜脈輸液協助降溫，並針對電解質異常進行校正，除非患者已出現癲癇、譫妄、心律不整等症狀，才會使用相應的藥物進行治療。

藥博士提醒，若出現中暑症狀，應盡快移動到陰涼通風處並鬆開衣物，可以用灑水、風扇或冰敷來幫助降溫。若患者清醒，可以給予電解質飲料或加少量鹽的冷開水，以補充水分及電解質。然而針對意識不清者，則應避免飲水，盡速送醫治療。

中暑 患者 高溫

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