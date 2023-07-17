35歲以上產婦占32% 胎兒染色體異常風險增高

台灣女性生育平均年齡最新統計平均達32.4歲，35歲以上已占3成，是10年前的1.7倍。衛福部國健署提醒，產婦35歲時，染色體異常風險是25歲的1.4倍，政府提供產檢補助，請孕媽咪一定要按時受檢。醫師表示，女性可考慮提前凍卵，降低胎兒染色體異常風險。

國人晚婚遲育日趨普遍，隨著女性生育年齡升高，內政部統計111年，35歲以上產婦已有32%，平均生育年齡則來到32.4歲。美國婦產科醫學會研究數據顯示，產婦年齡為35歲時，染色體異常風險機率為84分之1，是產婦25歲時119分之1的1.4倍。父母生育年齡越高，愈可能導致孩童生理及心理行為健康上的問題，如染色體異常、其他先天缺陷、自閉症或注意力不足過動症等。

台北婦產科診所生殖中心創辦人暨執行長曾啟瑞表示，女性30歲開始，排出的卵子品質開始明顯下降，因為人體的新陳代謝產生的自由基，會影響卵子品質。建議女性每年進行卵子庫存量「AMH」檢驗，若女性25歲就凍卵，能將25歲時高品質的卵子保存下來，即使35歲解凍懷胎，胎兒染色體異常風險也能控制與25歲時相等。

國健署統計，111年補助產前遺傳診斷共3萬3091案，34歲以上孕婦利用產前遺傳診斷補助者占89%，共2萬9459案，其中約3%，935案診斷發現異常。政府補助產前遺傳診斷費用每案最高達5000元，對於減免對象為低收入戶、居住優生保健措施醫療資源不足地區，另補助採檢費3500元，最高每案補助可達8500元。

34歲以上孕婦、本人或配偶罹患或家族有遺傳性疾病、曾生育過異常兒、孕婦血清篩檢疑似染色體異常之危險機率大於1/270者、經超音波篩檢胎兒可能有異常者、胎兒疑似基因疾病等，皆屬於高危險群孕婦，國健署鼓勵產前遺傳診斷檢查。

曾啟瑞建議，孕婦在孕期第16、17周時，可考慮羊膜穿刺檢查，若擔心侵入性檢查，也有非侵入性胎兒染色體檢測，可供選擇。