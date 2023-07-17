早期非小細胞肺癌復發率10％ 醫：5年內二度復發不少見

癌症已連續41年高居國人十大死因首位，每年死亡超過5萬多人，其中肺癌為新國病，其中高達85%為非小細胞肺癌，但即便是早期癌症，該癌症復發率仍高達10至15％，五年內更可能出現二度復發，原因是非小細胞肺癌的癌細胞會隨著血液，寄生到其他器官，再度引起復發，目前只能透過治療，並靠自身免疫力壓制癌細胞。

亞東醫院肺癌團隊召集人暨胸腔內科主治醫師張晟瑜說，今天在一場肺癌衛教及治療會議中指出，臨床收治一名60多歲男性，2017年健檢發現，左肺有顆腫瘤，確診為非小細胞肺癌，採手術切除治療，但2020年左肺再度出現腫瘤，研判病情復發，這時除手術切除腫瘤外，合併標靶治療，病情雖獲控制，去年又於右肺又發現腫瘤，為二度復發，此類患者於臨床並不少見。

張晟瑜說，針對此類棘手的癌症，有些患者尋求記憶性T細胞治療，但單一次治療須自費20萬至25萬元，一個療程多達6次，若自身免疫差，腫瘤多處轉移，其實不建議使用。

張晟瑜指出，目前自費癌症治療費用昂貴，臨床常有病人治療後效果不佳，後悔不應花大錢治療。建議治療前應與醫師討論，充分了解治療效果、副作用等，思考清楚後再做治療。若要早期發現肺癌，建議符合衛福部國健署免費低劑量電腦斷層篩檢族群，盡速就醫篩檢。