快訊

非傳統第一夫人！安倍遺孀昭惠曾當DJ、開居酒屋 政界罕見「曬恩愛」

影／22歲騎士禮讓行人慘遭後車追撞 新買40萬重機噴飛

吃冰卻送醫...知名冰店檢出「沙門氏菌」 毒物權威：這樣吃才安全

聽新聞
test
0:00 / 0:00

早期非小細胞肺癌復發率10％ 醫：5年內二度復發不少見

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
免費低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢可揪出早期肺癌，降低死亡率。本報資料照片
免費低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢可揪出早期肺癌，降低死亡率。本報資料照片

癌症已連續41年高居國人十大死因首位，每年死亡超過5萬多人，其中肺癌為新國病，其中高達85%為非小細胞肺癌，但即便是早期癌症，該癌症復發率仍高達10至15％，五年內更可能出現二度復發，原因是非小細胞肺癌的癌細胞會隨著血液，寄生到其他器官，再度引起復發，目前只能透過治療，並靠自身免疫力壓制癌細胞。

亞東醫院肺癌團隊召集人暨胸腔內科主治醫師張晟瑜說，今天在一場肺癌衛教及治療會議中指出，臨床收治一名60多歲男性，2017年健檢發現，左肺有顆腫瘤，確診為非小細胞肺癌，採手術切除治療，但2020年左肺再度出現腫瘤，研判病情復發，這時除手術切除腫瘤外，合併標靶治療，病情雖獲控制，去年又於右肺又發現腫瘤，為二度復發，此類患者於臨床並不少見。

張晟瑜說，針對此類棘手的癌症，有些患者尋求記憶性T細胞治療，但單一次治療須自費20萬至25萬元，一個療程多達6次，若自身免疫差，腫瘤多處轉移，其實不建議使用。

張晟瑜指出，目前自費癌症治療費用昂貴，臨床常有病人治療後效果不佳，後悔不應花大錢治療。建議治療前應與醫師討論，充分了解治療效果、副作用等，思考清楚後再做治療。若要早期發現肺癌，建議符合衛福部國健署免費低劑量電腦斷層篩檢族群，盡速就醫篩檢。

肺癌 癌症治療 腫瘤

延伸閱讀

非小細胞肺癌難控制 早期復發率達10%

雨後彩虹 白袍良醫／肺癌切除又復發 蔡松彥曝術後做2事讓他已無使用抗癌藥物

驚！早期肺癌治療後達7成機率復發 免疫療法助降復發率

肺癌篩檢國際論壇 桃園市府：中央應擴大補助

相關新聞

降雨熱區曝！周三、四各地午後雨勢明顯 熱帶性低氣壓醞釀生成

明、後兩天天氣不穩，各地午後雨勢明顯；周四起太平洋高壓增強，天氣趨穩，降雨範圍縮減。另外，菲律賓東南側低壓區內有小低壓消...

政大書城將熄燈？ 在地花蓮人憂：又少一間書店

網傳政大書城將於8月31日停業，目前全台僅剩花蓮與台南有門市。花蓮門市位於中山路、建中街口，至今已營業12年，員工表示，...

35歲以上產婦占32% 胎兒染色體異常風險增高

台灣女性生育平均年齡最新統計平均達32.4歲，35歲以上已占3成，是10年前的1.7倍。衛福部國健署提醒，產婦35歲時，...

早期非小細胞肺癌復發率10％ 醫：5年內二度復發不少見

癌症已連續41年高居國人十大死因首位，每年死亡超過5萬多人，其中肺癌為新國病，其中高達85%為非小細胞肺癌，但即便是早期...

2025全面禁一次用旅宿備品！最高罰6000元 破萬家業者受影響

環保署今公告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，自2025年起，不得提供容量小於180毫升的洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳...

健保費率明年調不調漲？ 國發會、衛福部都回應了

國發會委員會今天審議通過行政院交議之衛生福利部陳報「113年度全民健康保險醫療給付費用總額範圍」成長率為2.621%至4...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦