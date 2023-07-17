2025全面禁一次用旅宿備品！最高罰6000元 破萬家業者受影響

環保署今公告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，自2025年起，不得提供容量小於180毫升的洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳及乳液；梳子、牙刷、牙膏等個人衛生用品則不得主動陳列，業者違反規定可處1200至6000元罰鍰，估計有1萬4500家業者將受影響、1年可減少約2100公噸備品。

環保署資源回收管理基金管理會執秘王嶽斌表示，今年初預告該草案時，原訂從今年7月起限制旅宿業者主動提供一次性旅宿備品，但遭業者認為太過倉促，來不及消化庫存。環保署考量業者疑慮並參考國際限用一次性備品的時間點，今天公布調整後的草案內容，將時程延後至2025年全面實施，盼給予業者長一點的緩衝期向消費者宣導，並消化庫存品。

王嶽斌說明，本次公告是針對觀光旅館業、旅館業、民宿及其他住宿業（如露營地、休旅車營地等）來規範，要求洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳及乳液等液態盥洗及保養用品，不得提供容量小於180毫升，並須改用大瓶裝取代小瓶裝用品；梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽等個人衛生用品則不得主動陳列；若消費者忘了準備或臨時住宿，有需求仍可向業者洽取。

王嶽斌表示，公告生效後，將有1萬4500家業者將受影響，違反者可處1200至6000元罰鍰，預估1年可減少4.6億個以上的小瓶裝旅宿用品用量，減少重量約2100公噸，等於1年可減碳2500公噸，小瓶容器更換為大瓶容器，整體塑膠使用量約減少30%；但SPA、游泳池等附屬設備及服務設施、客房以外的經營設施則不在管制範圍內。

至於業者關心是否還能提供拖鞋的部分，王嶽斌說，考量業界及消費者有衛生疑慮，因此並未在本次公告中納入限用，但國外有許多飯店已替換成可重複使用的拖鞋，因此2025年正式施行後將視實施情況，滾動式檢討是否將拖鞋納入。

環保署強調，對於旅宿用品並非完全禁用，而是透過消費及服務，達到觀光娛樂及環保兼具的永續旅遊，一次性備品的減量並不會影響飯店的服務品質。後續交通部觀光局將配合調整星級旅館評鑑作業要點評鑑規定，環保署也將協同觀光局、旅宿業相關公會代表等，共同加強對國內外消費者宣傳永續旅遊，響應全民綠生活，對環境盡一份心力。