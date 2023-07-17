非小細胞肺癌難控制 早期復發率達10%

肺癌被視為新國病，85%屬非小細胞肺癌，肺癌高死亡率，不只因診斷太晚，即使1期癌仍有10%復發率，5年2度復發都算常見個案，一旦復發只能比照晚期處理，醫師直呼相當棘手。

亞東醫院肺癌團隊召集人暨胸腔內科主治醫師張晟瑜今天向媒體分享，曾收治1名60多歲男性患者，2017年診斷為1期非小細胞肺癌，手術切除後，2020年第1次復發，再次手術切除，接續使用標靶治療，雖然一開始治療時腫瘤有控制，但長期使用標靶出現抗藥性，2022年癌症又再次復發。

這段不斷復發的個案故事，就像是非小細胞肺癌患者的病程縮影，張晟瑜說，非小細胞肺癌早期復發率10%至15%，比其他癌症更高，主要原因是非小細胞肺癌會跑到血管，隨處寄生成長，再度復發，不知道會跑到哪裡，只能靠免疫壓制。

癌症蟬聯10大死因榜首41年，每年奪走台灣超過5萬條人命，其中肺癌為死亡率首位，高雄長庚紀念醫院胸腔內科主治醫師王金洲告訴中央社記者，肺癌確實是棘手問題，近20多年相關治療進步很多，「不能否認細胞治療對很多病人是希望。」

「但也必須承認細胞治療仍然不夠成熟。」王金洲表示，不論歐美或台灣，細胞治療無法列入癌症治療準則，現階段針對非小細胞肺癌多次復發患者，當第1代或第2代標靶藥物出現抗藥性，將進一步找是否有抗藥性基因，通常半數病人可以服用第3代標靶，或採取化療及放療等下一線治療。

至於近年興起的免疫細胞治療，是透過培養自體免疫細胞，壯大癌症患者對抗癌細胞能力。張晟瑜表示，並非所有多次復發患者都適用，細胞治療自費金額高，以非小細胞肺癌記憶性T細胞治療為例，單1次就要新台幣20萬至25萬元，1個療程多達6次，若自身免疫差，腫瘤多處轉移，就不建議使用。

根據衛福部統計資料顯示，近3年來經特管法所執行癌症免疫細胞治療累積案例數量已破千人，近半年內人數增長2成。王金洲提醒，免疫細胞治療動輒100萬元，「而且是好幾次的100萬元」，患者一定要好好與醫師討論治療方向，充分了解各項治療模式及相關副作用等。