陳福海赴民航局 再爭取台金空運運能與臨時班機

暑假旅遊旺季到來，台灣及金門航線即使7月加班，仍讓不少居民訂不到位，此情況同時也影響旅客赴金意願。金門縣政府表示，縣長陳福海今赴民航局，針對台金航線運能方面再溝通協調，期能使各時段運能符合金門居民需求，並增加國人赴金旅遊誘因。

金門觀光處調查，目前金門機場以平日下午至傍晚時段及假日搭機人潮較多，7月雖有增班，但中南部航班仍不足，且台北、台中及高雄等航線亦有航班時段過於集中情況。

觀光處表示，陳福海今赴交通部民航局拜會局長林國顯，於會中向爭取部分尖峰時段航班再放大機型或增班，並請民航局協調航空公司將航班平均分配於各時段，以逐步使台金空運運能恢復至疫前水準，航班時刻也能符合鄉親需求。

另外，目前台金航班訂位率與載客率均高，如因天候、班機調度或航班因素影響取消，將造成旅客滯留情形，且考量旅遊旺季，機場亦可能於短時間內大量湧入搭機人潮。

觀光處指出，陳福海也在會中表示，希望民航局能夠於機場發生滯留情形時，及時協調航空公司規劃機組人員人力，並備妥緊急疏運運能。林國顯也在會中允諾將持續督促航空公司應視市場需求，適時增加台金航線運能，並應視航機及機組人員運用情形，妥善規劃預備運能。

觀光處表示，將持續站在服務鄉親及提升金門觀光的立場，積極與民航局及航空公司協調尖峰時段定期航班運能，並視來金遊客量爭取旅遊旺季之增班機，以滿足鄉親與觀光的基本民行需求。