快訊

「水不斷湧入…」南韓地下道巴士慘遭暴洪滅頂 罹難者生前求救通話曝

下班小心！18縣市發布豪大雨特報 4地雨彈升級防雷雨

服務業開放移工有譜　商總：先媒合國內工作機會再考慮

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

商總舉辦「2023行政院長與商業領袖座談會」，產業界提出八大面向共52項提案，針對服務業最關注的缺工問題，商總理事長許舒博表示，行政院會先與各產業開會，媒合國內勞工就業，若仍有缺額，就會考慮移工，「服務業開放移工，絕對有可能。」

今日座談會進行近2小時，許舒博會後表示，針對服務業缺工，幾乎所有工會理事長都表態有這樣的情形，但這議題牽涉非常大，因此勞動部與行政院會先找各產業開會，針對國內民眾先行媒合工作機會，如果還有缺額找不到人的話，就會考慮開放移工。

許舒博也說，目前農業、建築業等都已經開放移工，接下來則是針對觀光產業，而其中有很多年輕人不願意做的工作，就會先鎖定中高齡、二度就業人口提高誘因，相關部會也會有補助計畫，提高飯店業用人誘因。

許舒博也說，在完整盤點整個產業，能媒合的就會盡力媒合，不能媒合的就考慮開放，這點行政院有明確回復。

此外，許舒博也說，希望勞動部啟動服務業專章的修法，不要再像過去一樣，一部勞基法規範所有產業，畢竟製造業與服務業有很大的區別。

移工 行政院

延伸閱讀

與行政院長有約座談隔6年再次舉辦 商總：政府不要只限制產業

影／移工持藍波刀拒捕割刑警右頸 躲水塔泡4小時被揪出

砍警移工抓到了！遭通緝拒捕怒砍同鄉與警察 躲頂樓水塔遭逮

疑遭出賣…移工怒砍同鄉與警察 趁亂逃逸消失

相關新聞

降雨熱區曝！周三、四各地午後雨勢明顯 熱帶性低氣壓醞釀生成

明、後兩天天氣不穩，各地午後雨勢明顯；周四起太平洋高壓增強，天氣趨穩，降雨範圍縮減。另外，菲律賓東南側低壓區內有小低壓消...

午後雷雨來了！16縣市大雨特報 雲彰投雷雨開轟1小時

中南部大雷雨來了，氣象局下午針對雲林、彰化及南投3縣市發布大雷雨即時訊息，呼籲民眾注意。

政大書城將熄燈？ 在地花蓮人憂：又少一間書店

網傳政大書城將於8月31日停業，目前全台僅剩花蓮與台南有門市。花蓮門市位於中山路、建中街口，至今已營業12年，員工表示，...

新北虎豹潭山區暴雨「國家級警報」響 新北市大雷雨轟炸1小時

氣象局發布新北市大雷雨即時訊息，轟炸1小時；並針對新北市雙溪區發布山區暴雨「國家級警報」，呼籲民眾注意。

溫室氣體排放無法回頭 研究：人類將仰賴冷氣度日

目前冷氣與電風扇合計占全球用電量的一成，隨著地球愈來愈熱，人類將仰賴冷氣度日。

一早睜開眼的幸福 早餐吃了沒？

如果你問台灣人「早餐吃什麼？」100個人會給你101種答案，不管是「台式」的乾麵、菜粽、虱目魚粥、大麵羹、米粉湯、清粥小菜、蘿蔔糕...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦