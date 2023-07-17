服務業開放移工有譜　商總：先媒合國內工作機會再考慮

商總舉辦「2023行政院長與商業領袖座談會」，產業界提出八大面向共52項提案，針對服務業最關注的缺工問題，商總理事長許舒博表示，行政院會先與各產業開會，媒合國內勞工就業，若仍有缺額，就會考慮移工，「服務業開放移工，絕對有可能。」

今日座談會進行近2小時，許舒博會後表示，針對服務業缺工，幾乎所有工會理事長都表態有這樣的情形，但這議題牽涉非常大，因此勞動部與行政院會先找各產業開會，針對國內民眾先行媒合工作機會，如果還有缺額找不到人的話，就會考慮開放移工。

許舒博也說，目前農業、建築業等都已經開放移工，接下來則是針對觀光產業，而其中有很多年輕人不願意做的工作，就會先鎖定中高齡、二度就業人口提高誘因，相關部會也會有補助計畫，提高飯店業用人誘因。

許舒博也說，在完整盤點整個產業，能媒合的就會盡力媒合，不能媒合的就考慮開放，這點行政院有明確回復。

此外，許舒博也說，希望勞動部啟動服務業專章的修法，不要再像過去一樣，一部勞基法規範所有產業，畢竟製造業與服務業有很大的區別。