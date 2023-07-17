降雨熱區曝！周三、四各地午後雨勢明顯 熱帶性低氣壓醞釀生成

明、後兩天天氣不穩，各地午後雨勢明顯；周四起太平洋高壓增強，天氣趨穩，降雨範圍縮減。另外，菲律賓東南側低壓區內有小低壓消消長長，周三至周四有機會增強為熱帶性低氣壓，若進一步生成颱風，預估周日影響台灣天氣。

中央氣象局傍晚發布18縣市豪大雨特報，影響至今晚，豪雨包括彰化縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣山區；大雨則有基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣、花蓮縣山區、台東縣山區。

泰利颱風下午轉中颱，中央氣象局預報員趙竑指出，今天白天是泰利整體強度最強時候，今晚泰利在海南島附近位置登陸後，強度減弱，對台灣天氣無影響；不過，周三上半天前，西南部、恆春半島、澎湖金門、蘭嶼綠島易有2、3米長浪。

周三前天氣不穩，明天仍受低壓帶影響，整體風偏南風，迎風面的南部、東南部整天有局部短暫陣雨，其他地方多雲到晴，午後有雷陣雨。

趙竑說，明天中部以北、各地山區可能有大雨發生機率；周三水氣逐漸減少，仍可能下雨，但整體範圍縮小，東部、東南部、恆春半島整天不定時局部短暫陣雨，其他地方多雲到晴，以午後降雨為主，南部地區、各地山區還是有局部大雨發生狀況。

周四後，太平洋高壓變得較穩定，迎風面的東部、東南部、恆春半島，仍有局部短暫陣雨，其他地方還是有午後雷陣雨，但降雨量與範圍都會減少。

未來一周溫度，高溫普遍32度至35度，西半部地區34度至35度，大台北、中南部近山區、花東縱谷可能高達36度。