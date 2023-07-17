台南登革熱疫情關鍵時刻 薛瑞元憂心將親赴南下坐鎮

台南、高雄、雲林登革熱疫情延燒，衛福部部長薛瑞元今於第10屆亞洲毒理學國際大會（ASIATOX-X）會前受訪表示，登革熱疫情重點區域仍在台南，以案例數增加情形觀察，還在可控制範圍，但疫情還是有向外擴散的情形，雖然個案數不多，「還是會擔心」。預計本周將親自到台南一趟，關注疫情變化。

「現在是關鍵時期，如果疫情沒有控制好，病例數成指數型上升，那會非常麻煩。」薛瑞元說，現讚對於疫情圍堵已有標準作業流程（SOP），重點是落實方面，尤其南部會有間歇性下雨，下雨後孳生源清除又要重新開始，可能需要一而再、再而三的清除，擔心民眾對此產生疲乏，這一點是需要特別關心的。

至於，國外目前已有登革熱疫苗，食藥署是否會請廠商申請藥證，以引進國內施打？薛瑞元說，這還需要進一步評估疫苗的效果，也還需要食藥署的認證。