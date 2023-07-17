「北北基好玩卡」將納入桃園 22個景點增加至30個

迎接暑假出遊熱潮，基隆、台北、新北、桃園4縣市今攜手合作，跨域共推觀光旅遊，原本的「北北基好玩卡」旅遊票券有22個景點，未來納入桃園後，將新增至30個景點，還有其他交通、商圈等套票同時販售，2017年至今已販售160萬份，北市觀傳局預估，桃園加入後會多2成業績。

基北北桃4縣市今天在2023台北國際夏季旅展舉辦「基北北桃城市合作交流」活動，宣布桃園市將納入「北北基好玩卡」範圍。北市觀傳局長陳淑慧表示，現在時機成熟，疫情3年把民眾悶壞，大家想要出遊，能結合各縣市觀光資源、擴大版圖，發揮各自優點專長，就能滿足所有旅客的旅遊需求。

「北北基好玩卡」旅遊票券自2017年推出，整合台北市、新北市及基隆市熱門景點場館、交通及「大永貓（大稻埕、永康商圈與貓空）」商圈購物優惠大禮包，至今共售出約160萬份；因應暑假推出的「動貓樂玩套票」，自6月21日開賣也已經售出5867套。

陳淑慧說，台北市攜手新北市、桃園市、基隆市，啟動「基北北桃都會通」1200定期票，讓4個城市交通轉乘更便利，跨縣市旅遊也更為熱絡。未來北北基好玩卡的內容也將加廣、加深，將北台灣旅遊版圖拼湊更完整，讓旅客享受便捷且經濟實惠的旅程。

桃園納入「北北基好玩卡」後，原本的22個景點變成30個景點，桃園市的景點要由桃園市政府日後公布，官網上可購買電子套票，實體卡也能在台北車站窗口、北捷北車站窗口與雄獅旅遊窗口購買。

桃市觀旅局長周柏吟說，「2023世界客家博覽會」將於8月11日盛大開幕，為期66天的世客博預期吸引6百萬人次的國內外遊客來訪桃園；為讓旅客感受客家文化的熱情與精神、吸引不同族群的民眾都來體驗桃園獨特的魅力，桃市府攜手600餘家旅行社業者共襄盛舉，透過世客博主題遊程，結合桃園豐富的觀光景點分享給更多國內外的旅客，帶動桃園觀光熱潮。

新北觀旅局長楊宗珉表示，今年夏季安排了多元系列活動，有適合親子參與的「碧潭寫生趣！Colorful Bitan」，以及好友出遊的深澳鐵道自行車「夜間營運－星願七夕」；此外，新北指標性的音樂活動「新北市貢寮國際海洋音樂祭」和「新北市河海音樂季」也將於8月連續四週接連登場。

基隆市政府觀光及城市行銷處科長蔡慧婷介紹，基隆的夏季至秋初時節氣候宜人，相當適合各類戶外休憩活動與教育體驗，因此暑假期間推出「潮境海灣節」系列活動，不僅有市集、手作DIY及野餐音樂會，也將海灣及週邊場域變成「海洋生態體驗園區」，深度體驗基隆美麗風光。