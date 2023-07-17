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消防署一氧化碳中毒宣導 50部微電影網路票選起跑

中央社／ 台北17日電

統計今年1月至7月10日全國發生16件居家瓦斯熱水器一氧化碳中毒案，釀1死、42送醫。為喚起民眾重視，消防署舉辦微電影徵件宣導，參賽50件作品即起至8月13日進行網路票選。

為喚起民眾對預防一氧化碳中毒重視，消防署3月舉辦以「防範熱水器一氧化碳中毒」為主題微電影徵選競賽，希望透過吸引人及淺顯易懂作品，推廣正確安裝燃氣熱水器，以及一氧化碳中毒防治安全觀念。

消防署今天新聞稿表示，這次徵選有50件作品參賽，由於作品不分組別，吸引來自社會人士、消防人員、義消、宣導志工及學生團隊參與。並自今天中午12時起至8月13日23時59分止，於活動官網

（https://www.nfa-comicromovie.com.tw）展開人氣票選活動。

凡參加投票者就有機會抽中限量商品卡外，消防署長蕭煥章說，參賽作品將評選出特優1名、獎金新台幣3萬元，以及優等3名、各得獎金2萬元，和佳作5名、各得獎金1萬元，且獲獎者都將頒發獎狀和紀念品1份。

蕭煥章指出，統計今年1月起至7月10日止，全國共發生16件居家瓦斯熱水器一氧化碳中毒事故，造成1死、42人送醫，高達93.75%為屋外式熱水器安裝在通風不良地方所導致，希望藉這次活動加強對一氧化碳中毒防治重視和正確觀念。

一氧化碳中毒 微電影

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