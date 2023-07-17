午後雷雨來了！中南部3縣市大雷雨開轟1小時

中南部大雷雨來了，氣象局下午針對雲林、彰化及南投3縣市發布大雷雨即時訊息，呼籲民眾注意。

氣象局指出，大雷雨警戒區域：雲林縣、彰化縣、南投縣，持續時間至15時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

此外，氣象局下午14:32分發布18縣市高溫橙色資訊，指出天氣高溫炎熱，今日中午前後台中市地區、台南市地區、高雄市地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市地區、新北市地區、苗栗縣地區、彰化縣地區、南投縣地區、雲林縣地區、嘉義縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

基隆市地區、新竹縣地區、嘉義市地區、屏東縣地區、宜蘭縣地區、花蓮縣地區、台東縣地區、金門縣地區為黃色燈號，恐出現36度高溫，呼籲民眾注意。

氣象局指出，高溫橙色38燈號：台中市、台南市、高雄市。高溫橙色36燈號：台北市、新北市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣。高溫黃色燈號：基隆市、新竹縣、嘉義市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣。