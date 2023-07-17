余明隆推洗腎C肝微根除計畫 獲台灣肝臟學會特殊貢獻獎

中山大學副校長兼醫學院長余明隆，獲台灣肝臟研究學會（TASL）頒發2023年度特殊貢獻獎，表彰他在肝臟醫學與國人健康的貢獻。余明隆規畫推動的「ERASE-C”的洗腎C型肝炎微根除計畫」，是全球第一個針對特殊族群採用外展診斷及就地治療的病毒微根除硏究，榮登世界項尖醫學期刊「Gut」。

台灣是B型肝炎、C型肝炎高盛行區，余明隆與研究團隊經過20幾年的鄉野調查發現，台灣存在有許多C型肝炎高盛行鄉鎮，其C型肝炎抗體陽性率高達30%至67%。余明隆推估，全國C型肝炎的性別、年齡校正盛行率為3.28%，約74萬人感染過C型肝炎病毒，而其中約有50萬人受慢性C型肝炎病毒感染，所以C型肝炎在台灣的防治刻不容緩，在研究與醫療上有特殊性與重要性。

余明隆擅長C型肝炎研究，以病毒動力學為模式，建立C肝個人化治療準則，進而以宿主基因體加上病毒動力學為模式，建立更精確的C型肝炎精準治療策略。近來更藉由藥物經濟學及外展篩檢、在地治療團隊模式、結合新一代C型肝炎治療藥物，成功發展出「C肝微根除行動計畫」策略。

「這是我認定的職責與使命。」余明隆表示，一名學識淵博的醫師科學家，應具備醫療行政實務的領導及管理能力；對臨床醫師而言，發現臨床的問題，唯有運用各種不同的方法，加以驗證與解答，才能增進病人的健康，

「C型肝炎病毒微清除」是針對高傳染族群，例如洗腎族群、藥物毒癮者及監獄受刑人等進行C肝病毒撲滅的有效治療策略。洗腎族群因封閉環境、C型肝炎高盛行率及高傳染等問題，是適合發展C型肝炎微清除策略的對象，余明隆率領團隊與台南、高雄及屏東18家血液透析中心合作，首先於2019年針對2323位洗腎患者進行大規模C肝盛行率調查，結果發現有7.7％的洗腎患者仍持續感染C型肝炎病毒。

余明隆隨即規畫推動「ERASE-C”的洗腎C型肝炎微根除計畫」，比較「轉介治療」與「在地治療」的效益與可行性，發現僅有26.3％洗腎C 肝患者願意接受轉介治療，但若以「在地治療」提供全基因型DAA sofosbuvir/velpatasvir 療程來增加洗腎患者治療可近性，克服洗腎患者就醫不便、治療意願低的障礙，可進一步將治療率提升到93.6%。