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17歲高中生撞耕耘機血流滿面 醫曝緊急處理三項重點

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
17歲高中生遭三名穿便衣的員警誤逮，逃跑掙脫時，撞上耕耘機刀，幾乎半張臉毀容，共縫了17針。圖／民眾提供
17歲高中生遭三名穿便衣的員警誤逮，逃跑掙脫時，撞上耕耘機刀，幾乎半張臉毀容，共縫了17針。圖／民眾提供

彰化縣埔鹽鄉17歲高中生日前傍晚遭三名便衣警員誤認是外勞加以追捕，在逃跑掙脫時，撞上耕耘機刀，讓他的臉從左耳到鼻子嚴重切割傷，傷口長度約10公分、深度達1.5公分，滿臉是血，半張臉被毀容，共縫了17針。

知名整形外科醫師、懷寧醫院院長戴念梓說，此名高中生臉部嚴重切割傷，首先最重要三點處理原則，第一、一定要先清創，把所有汙染、髒的東西清除乾淨；第二、此時搭配傷勢檢查，觀察有無傷及臉部神經、血管，若依目前傷勢深度約1.5公分，尚未傷及見骨，神經、血管的影響較小；第三、再加以縫合，讓傷口盡速癒合。

戴念梓指出，以台灣醫療技術，面對皮膚切割傷，只要由專業的整形外科醫師處理，應該沒有太大問題，但畢竟是皮膚傷口，難免可能會留下疤痕，此時就是觀察皮膚癒合情形，適時的採用美容貼布或是後續的醫美治療等。

至於，家長憂心，如果高中生臉部留下疤痕或毀容，恐造成心理陰影。戴念梓說，目前最重要的是等待傷口癒合，若有需要再進行後續治療，暫時不需擔心心理問題。

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