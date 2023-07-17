快訊

不是信義區！台北有錢人住哪 「這里」平均所得296萬第一名

嘉義市廟會爆炸釀28傷！現場有火藥反應 疑煙火落焰肇禍

鴻海挖角！南市三線一星高階警官提前退休 轉任鴻準處長薪水翻倍

中暑體溫高吃退燒藥 食藥署曝「肝腎」嚴重後果別亂吃

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
食藥署指出，中暑所引起的身體高溫，使用退燒藥不但不能降溫，還可能增加急性腎衰竭、肝衰竭、凝血功能異常等中暑併發症風險。本報資料照片
食藥署指出，中暑所引起的身體高溫，使用退燒藥不但不能降溫，還可能增加急性腎衰竭、肝衰竭、凝血功能異常等中暑併發症風險。本報資料照片

天氣炎熱，全國各地陸續傳出熱衰竭、中暑死亡個案，不只是台灣，中國大陸、日本、美國、歐洲等地都有相同問題。中暑民眾常有體溫過高情形，此時可用退燒藥物來降溫嗎？答案是「千萬不要」。衛福部食藥署臉書粉絲團「藥博士正要說」指出，使用退燒藥不但不能降溫，還可能增加急性腎衰竭、肝衰竭、凝血功能異常等併發症。

「藥博士正要說」指出，中暑引起身體高溫，屬於中樞系統中的體溫調節失調，與感染造成細胞激素釋放及產生發炎反應所導致的發燒機轉不同。

藥博士表示，中暑主要原因是身體在高溫溼熱環境中，難以有效散熱，導致體內熱量累積，並加速水分和鹽分的流失。特別是65歲以上長者、嬰幼兒、孕婦、戶外或密閉空間工作者、運動員、慢性疾病患者、代謝疾病患者、精神疾病患者、肥胖或服用特定藥物者為中暑的高危險族群。

「中暑初期症狀常有身體發熱、心跳及呼吸加速、皮膚發紅且乾燥等症狀。」藥博士指出，若未及時處理，可能引起中樞神經系統異常，而出現40℃以上高燒，合併有意識混亂、抽搐、昏迷等危及生命症狀。

藥博士說，面對體溫過高時，臨床通常使用冰敷或靜脈輸液協助降溫，並針對電解質異常進行校正，除非患者已出現癲癇、瞻望、心律不整等症狀，才會使用相應的藥物進行治療。

藥博士提醒，若出現中暑症狀，應盡快移動到陰涼通風處並鬆開衣物，可以用灑水、風扇或冰敷來幫助降溫。若患者清醒，可以給予電解質飲料或加少量鹽的冷開水，以補充水分及電解質。然而針對意識不清者則應避免飲水，盡速送醫治療。

中暑 患者 高溫

延伸閱讀

蔡英文「冷氣說」惹議 藍議員：大官與小民境遇大不同

716遊行有人中暑倒地...蔡總統全代會說「冷氣還不錯」 藍議員轟冷血

716凱道遊行民眾中暑...蔡總統全代會穿外套稱「冷氣還不錯」 掀網熱議

「嫌電費太貴」堅持不開冷氣！7旬長者室內熱到中暑住ICU三周

相關新聞

短延時強降雨來了！北北基桃10縣市大雨特報

氣象局上午11:30針對北北基桃等10縣市發布大雨特報，恐下到晚上，除了短時強降雨，還要注意雷擊及強陣風。

政大書城傳8月底停業 網友：不敢置信那是我的第一份工作

網友分享政大書城啟事，指政大書城8月31日要停業，引起網路一片哀號。不少人指出，政大書城是小時候的記憶，從台北、南部等各...

新北虎豹潭山區暴雨「國家級警報」響 新北市大雷雨轟炸1小時

氣象局發布新北市大雷雨即時訊息，轟炸1小時；並針對新北市雙溪區發布山區暴雨「國家級警報」，呼籲民眾注意。

泰利颱風影響 華航往返香港班機取消延飛一次看

受泰利颱風影響，中華航空表示，今日台北（桃園）往返香港航班CI919/920、CI923/924取消，CI921/922...

余明隆推洗腎C肝微根除計畫 獲台灣肝臟學會特殊貢獻獎

中山大學副校長兼醫學院長余明隆，獲台灣肝臟研究學會（TASL）頒發2023年度特殊貢獻獎，表彰他在肝臟醫學與國人健康的貢...

17歲高中生撞耕耘機血流滿面 醫曝緊急處理三項重點

彰化縣埔鹽鄉17歲高中生日前傍晚遭三名便衣警員誤認是外勞加以追捕，在逃跑掙脫時，撞上耕耘機刀，讓他的臉從左耳到鼻子嚴重切...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦