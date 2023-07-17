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冷氣不涼又耗電？師傅「加裝1物」狂省近9千：內行人都知道

聯合新聞網／ 綜合報導
國際智家室內設計分享了一招「省錢秘招」，安裝冷氣的時候，幫冷氣的冷媒管裝上保護套，一年可以省下8850元。 圖／canva
國際智家室內設計分享了一招「省錢秘招」，安裝冷氣的時候，幫冷氣的冷媒管裝上保護套，一年可以省下8850元。 圖／canva

正逢酷暑，氣溫也逐漸上升，幾乎到了家家戶戶都會開冷氣的時刻，但是開冷氣的同時，又很擔心電費暴增，讓荷包大失血。國際智家室內設計分享了一招「省錢秘招」，安裝冷氣的時候，幫冷氣的冷媒管裝上保護套，一年可以省下約8850元。

國際智家室內設計在Tiktok分享，台灣冷氣室外機多是裝在戶外，每天遭受到風吹、日曬、雨林的侵襲，裸露的銅管會造成嚴重耗電，導致冷氣吹不涼。師傅表示，安裝冷氣的時後，只要幫冷氣的冷媒管，穿上保護套。

師傅表示，裸露的銅管只要五公尺，平均會降低冷氣效應1度，是非常嚴重的，不得不小心，如果在裝冷氣的同時，幫冷氣的冷媒管裝上保護套，一年至少可以省下約8850元。

該影片一出也引起網友熱議，不少人認同直呼，「也美觀」、「我買房子的時候建商就有附贈，沒注意這細節」、「冷氣壽命大約8-10年時間到就換掉比較快」、「但通常客戶聽到要加錢就say No了」。

國際智家室內設計也補充說，如果能換新冷氣及冷媒管，是最理想的，戶外的冷媒管經常受到風吹、日曬、雨淋，如果沒有加裝保護套，大約兩年就會變得脆弱，保護管能省下以後10年的冷氣電費，但是僅提供建議，要不要裝，還是個人評估為主。

@gabodesign0

選對冷氣安裝方式，不只冷氣更冷，而且一年省下$8850。快來看看這省錢秘訣！#冷氣 #冷氣日常 #省錢 #台中中部＃室內設計 #室内設計裝潢 #國際智家設計#老屋翻新#辦公室設計#商業空間設計#智能家居#室內裝修#空間設計

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