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賈新興曝第5號颱風本周生成機率 花東周末受影響下大雨

聯合報／ 記者陳智華彭宣雅╱台北即時報導
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，周三到周四菲律賓東方外海熱帶性低氣壓發展並有增強為颱風的趨勢，周末起受颱風外圍環流影響，花東及恆春半島有局部較大雨勢發生的機會。本報資料照片
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，周三到周四菲律賓東方外海熱帶性低氣壓發展並有增強為颱風的趨勢，周末起受颱風外圍環流影響，花東及恆春半島有局部較大雨勢發生的機會。本報資料照片

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，觀察周三到周四菲律賓東方外海，熱帶性低氣壓發展並有增強為颱風的趨勢，且生成颱風（第5號颱風）機率達6、7成，周末起受颱風外圍環流影響，宜花東及屏東有陣雨，花東及恆春半島並有局部較大雨勢發生的機會 。

賈新興指出，明天及後天恆春半島及花東有局部短暫雨，午後桃園以南有局部短暫陣雨，周四到周六午後桃園以南有局部短暫陣雨。 

他表示，周三到周四菲律賓東方外海，熱帶性低氣壓發展並有增強為颱風的趨勢，且生成颱風機率達6、7成。

賈新興指出，周六（22日)深夜起至下周二(25日)受颱風外圍環流影響，宜花東及屏東有陣雨，花東及恆春半島並有局部較大雨勢發生的機會 ，尤其是台東有大雨，恐下一整天。

至於下周一（24日)宜花東及台南以南有陣雨，台中以南午後有局部短暫陣雨。下周二 (25日)宜花東及屏東有陣雨，新竹以南午後有局部短暫陣雨。下周三(26日)花東有局部雨，午後西半部有局部短暫陣雨。但後期預報不確定性略高，需留意最新的預報資訊。

颱風 屏東 恆春

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