賈新興曝第5號颱風本周生成機率 花東周末受影響下大雨

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，觀察周三到周四菲律賓東方外海，熱帶性低氣壓發展並有增強為颱風的趨勢，且生成颱風（第5號颱風）機率達6、7成，周末起受颱風外圍環流影響，宜花東及屏東有陣雨，花東及恆春半島並有局部較大雨勢發生的機會 。

賈新興指出，明天及後天恆春半島及花東有局部短暫雨，午後桃園以南有局部短暫陣雨，周四到周六午後桃園以南有局部短暫陣雨。

他表示，周三到周四菲律賓東方外海，熱帶性低氣壓發展並有增強為颱風的趨勢，且生成颱風機率達6、7成。

賈新興指出，周六（22日)深夜起至下周二(25日)受颱風外圍環流影響，宜花東及屏東有陣雨，花東及恆春半島並有局部較大雨勢發生的機會 ，尤其是台東有大雨，恐下一整天。

至於下周一（24日)宜花東及台南以南有陣雨，台中以南午後有局部短暫陣雨。下周二 (25日)宜花東及屏東有陣雨，新竹以南午後有局部短暫陣雨。下周三(26日)花東有局部雨，午後西半部有局部短暫陣雨。但後期預報不確定性略高，需留意最新的預報資訊。