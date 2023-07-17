吳聖宇：第5號颱風「杜蘇芮」本周有機會生成 周末恐影響台灣

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天指出，第4號颱風「泰利」上周六誕生於南海，逐漸往雷州半島、海南島一帶靠近，本周前半段天氣跟泰利颱風低壓帶有關，有午後熱對流雷雨，但周末期間要注意下一個熱帶低壓或颱風的發展以及動態，周三、周四有機會發展為熱帶性低氣壓或是今年第5號颱風「杜蘇芮」。

吳聖宇說，泰利颱風逐漸遠離，不過相關的低壓帶今天開始到周三持續影響台灣，迎風面花東、恆春半島有短暫陣雨，西半部、東北部會有午後熱對流雷雨，且有局部大雷雨或短時較大雨勢發生，降雨範圍較大，山區跟平地都可能會受影響。溫度持續偏高，各地高溫可達33-35度，大台北、中南部近山區局部單點可能達到36度或以上。

周四到周五太平洋高壓較為增強，低壓帶影響告一段落，迎風面花東地區、恆春半島一帶仍可能有局部短暫陣雨，西半部到了午後也還是會有局部熱對流雷雨出現，但雨勢跟降雨範圍都會縮減許多，偏向山區為主，平地降雨機會減少。溫度持續偏高，高溫甚至會再上升，普遍可達到34-36度，局部單點有機會出現37度以上極端高溫。

吳聖宇說，周末要注意下一個熱帶低壓或颱風的發展以及動態，目前它的前身擾動已經在菲律賓東南方出現，未來這幾天將會逐漸增強，周三、周四(19-20日)有機會發展為熱帶性低氣壓或是今年第5號颱風「杜蘇芮」，並朝向菲律賓呂宋島北部到巴士海峽南部一帶移動，可能在周末期間通過台灣以南，然後繼續往廣東、香港等地靠近。

吳聖宇指出，周末天氣很有機會受到它的影響，不過影響程度仍要觀察它通過距離遠近而定，如果距離較遠，外圍環流對於東半部、恆春半島的影響較顯著，距離較近的話，影響範圍就會更大也更明顯，甚至不排除發布颱風警報，未來幾天預報的變化相當值得注意。