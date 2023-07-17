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男子猛吃吃到飽數天後 肛門狂噴血竟是卡了「這」一物

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
許多人到吃到飽餐廳用餐，美食當前往往狼吞虎嚥，恐不小心吞下異物引爆肛裂，切記應細節慢嚥。圖／123RF
許多人到吃到飽餐廳用餐，美食當前往往狼吞虎嚥，恐不小心吞下異物引爆肛裂，切記應細節慢嚥。圖／123RF

許多人到吃到飽餐廳用餐，美食當前狼吞虎嚥，小心不慎吞下異物引爆肛裂。一名男子日前排便時，肛門突然發生噴血症狀，緊急就醫。經檢查發現，男子肛門卡住一根長度約2至3公分的雞骨頭，造成腸道粘膜破損出現噴血症狀。詢問發現，男子先前曾到吃到飽餐廳用餐，用餐時狼吞虎嚥，研判是不小心吞下雞骨頭，經過食道、胃、12指腸、小腸、大腸，抵達肛門時卡住了，最後經手術取出，才緩解出血症狀。

台安醫院大腸直腸外科主任糠榮誠說，此名7旬男子吃到飽用餐時，狼吞虎嚥，不慎吞下骨頭，如果雞骨頭沒有如此幸運到達肛門，而是造成胃腸出血、破裂，嚴重時恐引起腹膜炎、敗血症，甚至危及生命，提醒吃到飽用餐時，務必細嚼慢嚥。

此外，糠榮誠臨床也收治一名60多歲胃癌男子，動完切胃手術後，醫囑同意進食，病人嘴饞馬上吃了最愛的肉粽，沒想到，上午吃完粽子，下午感到胃痛，回到醫院檢查發現，肉粽內的餡料栗子，竟卡在手術傷口的縫合處，須以手術取出。還有病人大腸手術後，聽聞要多吃纖維質幫助排便，竟大量攝取鳳梨，一口氣吃下1.5顆，造成鳳梨纖維阻塞住腸道手術縫合處，同樣引發腹痛就醫。

糠榮誠說指出，如果吃太多，休息約2至3天，可以依靠小腸消化功能，食物會慢慢被消化，但如果2、3天後，食物還是卡在腸道，就必須手術取出。

糠榮誠提醒，剛動完胃腸或腹部手術，以及腸胃蠕動不佳、腸阻塞病史三類族群，不建議到吃到飽餐廳用餐，避免增加身體負擔，或導致病情更加惡化。若是腸胃蠕動不佳、腸阻塞病史民眾受不了美食誘惑，一定要吃吃到飽，提醒肉類等食物一定要咬碎再吞，水果應慎選木瓜、西瓜、火龍果等低纖水果，避免食入芹菜、鳳梨、芭樂等高纖食材，降低腸阻塞風險。

消化內科醫師方冠傑說，民眾到吃到飽餐廳用餐，飲食容易過量，此時胃會分泌大量胃酸，增加胃腸負擔，建議胃炎、胃潰瘍、12指腸潰瘍患者，應待病情緩解後，再來吃到飽。至於，已有三高、痛風等慢性病患者，應注意高糖、高鹽、高油及高普林食物少吃，避免舊疾復發。

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