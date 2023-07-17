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泰利今轉中颱 季風低壓環流影響 吳德榮：午後慎防大雷雨

聯合報／ 記者周彥妤╱台北即時報導
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，受「季風低壓環流」影響，大氣不穩定，午後有強對流，慎防局部「大雷雨」。本報資料照片
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，受「季風低壓環流」影響，大氣不穩定，午後有強對流，慎防局部「大雷雨」。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今天至周三受「季風低壓環流」影響，大氣不穩定，午後有強對流，慎防局部「大雷雨」及其伴隨的「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)。「泰利」今將增強為中度颱風，繼續朝廣東(雷州半島)前進，不侵台，台灣海峽南部、東沙島要注意長浪。

吳德榮指出，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天至周三受「季風低壓環流」影響，大氣不穩定，午後有強對流，慎防局部「大雷雨」及其伴隨的「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)；高溫微降，仍偏熱，各地區平地氣溫：北部25至37度，中部24至36度，南部25至36度，東部23至36度。

明天及周三，水氣多、局部地區偶有短暫陣雨的機率，恆春半島、花東有有較大雨勢；大氣不穩定，午後有強對流，慎防局部「大雷雨」及其伴隨的「劇烈天氣」；高溫微降，仍偏熱。

他表示，最新模式模擬顯示，周四至周六「季風低壓環流」西移，水氣減少，晴朗炎熱，注意防曬、防中暑；花東仍有局部短暫陣雨，山區及局部平地午後有雷陣雨，但對流強度減弱，範圍縮小。下周日（23)日熱帶系統在呂宋島北部附近，受外圍環流影響，各地偶有短暫雨的機率、花東明顯降雨。

吳德榮說，中央氣象局最新「路徑潛勢預測圖」顯示，「泰利」今將增強為中度颱風，繼續朝廣東(雷州半島)前進，不侵台，台灣海峽南部、東沙島要注意長浪。

至於最新歐洲系集模式10天模擬顯示，另一熱帶擾動侵襲機率最大值由菲律賓東方海面，向西北西前進，掠過呂宋島東北端經巴士海峽、朝廣東進行。24日20時「不確定性」模擬圖調整為在呂宋島東北端達中颱以上(>32米/秒)的侵襲機率為60%，台灣陸地的侵襲機率在20%以下；但此為第8天的模擬，仍應持續觀察模式調整，切莫遽下定論。

東沙島 廣東 吳德榮

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