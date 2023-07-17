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本土學名藥廠 競爭壓力大

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導

台灣本土學名藥占健保七成以上用藥量，但只拿四成費用，學名藥協會理事長陳誼芬表示，在缺藥危機下，本土藥廠趕製患者所需的藥品，而國人之所以享受方便又便宜的健保，背後是本土製藥廠的犧牲，原廠藥健保給付價格高於學名藥相當不合理。

前食藥局長康照洲表示，台灣學名藥廠的弱勢在於台灣市場不大，外銷比率有待加強，價格受到健保影響，但成本不斷上升，例如，員工薪資提高、原物料價格上漲，而各藥廠學名藥「重疊性高」，競爭壓力大。

「本土藥廠搶醫院標案，不是全有就是全無。」康照洲說，同一款藥的醫院標案，可能廿多家藥廠競爭，只要少對手一毛就可能贏得標案，大家都在紅海廝殺，但取得標案後，要怎麼在有限的成交價中營利，成為問題癥結。當本土藥廠做到及格，國外藥廠卻有條件、有能力做到滿分，兩者差距自然產生。

和信治癌中心藥劑部主任、健保藥物共擬會委員陳昭姿指出，台灣本土藥廠共有一四七家，以人口來說，密度過高，同款藥有太多藥廠產製，競爭激烈，最後就是「價格」割喉戰；主管機關食藥署通常只要求六十分及格，就給予認證PIC/S GMP，以致出現品質落差。

食藥署藥品組科長楊博文表示，過往曾有不肖廠商在藥品中摻入工業級「碳酸鎂」為藥品主成分或賦形劑，為此，衛福部積極推動相關檢驗認證，所有原料藥都要取得CGMP認證，雖增加生產成本，但這是藥物安全的必要作為。

陳昭姿表示，為了鼓勵學名藥廠，健保署長石崇良上任後，積極縮短「原廠藥給付額調降時程」，目前原廠藥過專利期十五年後才會調降給付額，希望縮短到五年內，藉此節省健保藥費開銷。

健保 食藥署

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