偏愛原廠藥？健保學名藥用量逾7成

健保統計，近年來，全國學名藥物使用數量穩定超過七成，但仍有不少患者為取得原廠藥，寧願花較多醫療費用至大型醫院就醫。新光醫院副院長洪子仁建議，健保署可考慮實施「藥品差額負擔」，讓民眾補差價選擇藥費較貴的原廠藥。

健保署一一一年統計資料顯示，在國人用藥總量中，學名藥占七成三，原廠藥兩成七，但支出占比卻剛好相反，去年藥品總額二一三三億元，原廠藥一二七九點二億元（占六成），學名藥八五四點五億元（占四成）。健保署醫審及藥材組組長黃育文表示，健保學名藥用量穩定在七成以上，顯示民眾並未排斥學名藥。

不過，洪子仁點出實際就醫狀況，民眾看病時花了掛號費、藥費，當然想領到較好的藥品，由於大型醫院使用原廠藥的比率較高，以致想服用原廠藥的患者習慣至大醫院就醫，這也是分級醫療難以落實的原因之一。

「藥品差額負擔」可提供患者更多選擇，例如，健保給付治療Ａ疾病用藥一顆五元，民眾可選擇領取五元學名藥，但若欲取得十元原廠藥，需自付中間五元差價，如此一來，可降低原廠藥在健保支出費用。

黃育文表示，在一○二年二代健保時期討論過藥品差額負擔，當時並未達成共識，且藥商沒有意願。第一階段推動藥品部分負擔於七月一日上路，將持續蒐集各界意見，凝聚共識，再確定是否朝「藥品差額負擔」方向修法。

學名藥協會理事長陳誼芬說，「藥品差額負擔」在推動上面臨幾大問題，首先，台廠規模不一，生產成本不一樣，所謂的差額該以「誰的成本」做為基準？一旦實行此措施，原廠不願意自己用藥量降低，可能揚言退出台灣市場。最後，若健保讓有錢人才用得起好藥，這會讓階級化更加嚴重。

近來爆發缺藥潮，食藥署呼籲醫界改用「同成分、同劑型、同劑量」等三同學名藥，並希望國人信任製藥國家隊，學名藥與原廠藥的品質一樣好。不過，這幾年來健保署建立「藥效不等檢測平台」，提醒醫師、藥師主動回報療效變差的藥物，結果卻顯示，學名藥占比確實高於原廠藥。陳誼芬解釋，學名藥市占率最高，不良品事件相對較多。

至於原廠藥支出占比遠高於學名藥，黃育文說，健保每年預留部分預算給新醫療科技，例如抗癌新藥、生物製劑，新藥價格昂貴，數量少於學名藥，但卻用更多健保預算。