酪農自創品牌 半年打開通路

國內除三大乳廠，已有小農、小乳廠自立闖出一片天。上市約半年的「阿猴鮮乳」，是僅五戶酪農的小型產銷班自創品牌，在中華民國農會鮮乳廠、乳品公會奔走下，酪農、代工廠、通路各退一步，售價比市價便宜十五至廿元，成功打入社區、團購市場，也走出自己的銷售通路。

里港酪農合作社理事長張坤錐說，他與某大鮮乳廠簽約供乳原本逾卅年，但乳廠去年十二月通知不再續約，僅三個月緩衝期，五戶酪農組成的產銷班措手不及，曾想過乾脆把牛賣一賣，不養了，後來在地方政府、賣場及農會系統牽線，推出「阿猴鮮乳」品牌，雖幾乎壓到成本價，但穩穩做，慢慢被消費者接受。

中華民國農會鮮乳廠厰長林志青表示，在酪農、加工廠、通路商三方都願意各退一步、減少毛利下，才能推出「阿猴鮮乳」，至少讓大家都可以留在這個產業裡，否則面對國外進口低價的乳品競爭，不轉型「穩死的」。