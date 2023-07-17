專家批農委會「賣牛奶不夠努力」

紐西蘭乳品二○二五年進口將零關稅，打擊本土酪農業，業者希望政府協助輔導將過剩乳品做加工，但農委會認為，國內生乳生產成本高，製成加工品的成本更高，因此仍應以飲用鮮乳為主。不過，專家認為「農委會賣牛奶不夠努力，不像水果般，傾全國之力銷售。」

台大動科所教授陳明汝說，台灣剩餘奶過多是賣奶不夠努力，若能找到特殊產品，也許可以有競爭力。她認為，可結合民間團體、中央畜產會，藉由食農教育推廣，例如鮮乳過多可做成保久乳供給成為學童乳，也可開發鮮奶豆腐，甚至冬天加上高湯開發牛奶鍋。

中華民國乳業協會秘書長方清泉說，牛隻夏天泌乳量少，冬季多，但需求卻是夏天多、冬季少，依乳品工廠算法，量多到一個程度就不計價；協會一直向農委會反映冬季過剩的牛乳可製成奶粉、做成煉乳，但官方沒回應，不願意輔導做加工。

農委會畜牧處副處長江文全說，國內生乳每公升約卅元、鮮乳約九十至一百元，國外生乳每公升僅十元、鮮乳約卅多元，國外乳品最大優勢就是便宜，進口做冰淇淋、烘焙，因而不會用國產。由於國內生乳生產成本高，製成加工品的成本更高，因此國內乳業消費仍應以飲用鮮乳為主。

「不能只說台灣生產成本高、做加工沒效益，應去思考如何降低成本。」台灣首位用國產鮮乳製成乳酪起士品牌打入五星飯店、米其林餐廳的「慢慢弄」創辦人陳淑惠認為，台灣鮮乳和加工品要走出生產特色，以她的成功經驗，台灣酪農仍有無限可能。

她認為，台灣鮮乳最大優勢就是運輸成本與新鮮度；她的起士不能用進口鮮乳，因進口奶經高溫殺菌和均質處理，會破壞鮮乳中蛋白質結構而無法凝結，只能選用國產牧場直送A+級生乳；因酪農在工廠旁，可降低運輸成本，這是國產鮮乳優勢。

陳淑惠表示，酪農自己最清楚自己生產的奶有哪些強項，有的脂肪含量特別高，有的味道特別好，才能做出差異化的加工品；她認為應把品質做好，設法創造價值，而不是僅用價格比拚。