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秋季聖嬰機率高 強度可能中等以上

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導
聖嬰現象已到來，預料冬季將持續增強。路透
聖嬰現象已到來，預料冬季將持續增強。路透

中央氣象局表示，熱帶海溫持續上升，海洋狀態持續朝聖嬰發展，且強度可能較強，預估今年秋季聖嬰事件的發生機率高，強度可能達中等以上；至於台灣今年是否為「暖冬」，氣象局預期溫度「正常到偏高」機率高。

氣象局官網指出，每年耶誕節前後，祕魯西岸的東太平洋會出現一股由北向南的暖海流，漁獲量隨之減少，當地漁民命名為El Niño，被譯為「聖嬰現象」；一九六○年代，海洋學家觀測發現異常增溫海水，由東太平洋往西太平洋綿延數千公里，才了解聖嬰現象影響範圍遍及整個赤道太平洋。

中央氣象局指出，今年六月熱帶太平洋、北印度洋一致偏暖，熱帶中太平洋至南美沿岸的暖海溫持續上升，且範圍擴大，海洋熱力狀態有持續往聖嬰發展，且有轉為強聖嬰現象趨勢；包括日本氣象廳及澳洲氣象局等均認為夏季後有較強聖嬰發展可能。

中央氣象局氣象預報中心副主任陳怡良昨指出，過去連續三年歷經反聖嬰年，不過最新資料研判，今年秋季發生聖嬰現象機率相當高。他說，資料顯示，在聖嬰發展年，中太平洋海溫偏高，颱風生成位置稍偏中太平洋，因離台灣相對較遠，有機會吸收較多海洋能量，一旦影響台灣，強度通常較強，不過侵台的颱風個案數，與平常年差不多。

氣象局 聖嬰現象 颱風

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