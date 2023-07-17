快訊

溫網／斷約克維奇連霸！「小蠻牛」阿爾卡拉斯五盤馬拉松大戰捧冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

劇團跨界合作 蹭熱度拓客源

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導

劇場看戲之前先吃鹽酥雞、看戲後再做足底按摩？近期熱賣的躍演劇團「勸世三姊妹」，與老牌小吃師園鹽酥雞、「指舞春秋」足體養生會館的跨界合作，令人耳目一新。業者指出，後疫情時代大量表演節目登場，劇團在市場中「被觀眾看見」，與消費商品聯名，成為新的行銷手法。

近期許多劇團跨界與消費商品合作，如阮劇團跟啤酒頭釀造推出聯名精釀啤酒，朱宗慶打擊樂團則與全家咖啡合作推出聯名杯套。「勸世三姊妹」跨得更凶，用手機掃描師園的紙袋，便可聽到「勸世三姊妹」主打歌，或憑戲票享用優惠足底按摩，更發展線香、便條紙等衍生文創商品。

阮劇團經理李彥祥觀察，疫後大量表演節目登場，團隊無不希望透過更多管道，讓觀眾再一次被行銷到，因消費產品貼近普羅大眾生活，更能打到一般消費者市場，開拓原本飽和的劇場觀眾、加深觀眾印象。他舉例，阮劇團「熱天酣眠」取其「酣」的意象，與啤酒頭釀造推出聯名精釀啤酒，「勸世三姊妹」與「指舞春秋」的按摩組合，也算是品牌與品牌合作，互蹭熱度製造話題。

雲劇場台灣負責人吳維瑋透露，構思跟旅遊套裝行程合作，看線上音樂劇的觀眾也可飛到紐約看實體劇場。新加坡老牌劇團「實踐劇場」去年推出跟新加坡國家美術館合作的線上劇場「解密美術館：消失的百合」，結合電影、劇場與解謎遊戲，是線上與實體、美術館與劇場結合的創新案例。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

劇場 美術館 按摩

延伸閱讀

掛羊頭賣狗肉 台南養生會館涉嫌經營色情按摩遭法辦

鼓勵年輕人進劇場 蔣萬安將推18-21歲「你看戲我埋單」

邊喝茶邊聽戲 田和越茶席劇場演《補天‧女媧潘朵拉》

東立攜手55街精釀 《火鳳燎原》限量啤酒登場

相關新聞

俗擱大碗？學名藥佔國人用藥7成 僅占健保藥費4成

台灣缺藥潮難以緩解，每當藥品短缺，食藥署聲聲呼籲民眾改採同成分、同劑型、同劑量的學名藥，希望民眾信任台灣製藥國家隊，不一...

「紐乳」後年零關稅 衝擊我酪農業

台灣與紐西蘭在於二○一三年簽署「紐西蘭與台澎金馬個別關稅領域經濟合作協定」，後年起紐西蘭進口液態乳將「零關稅」，讓高生產...

學名藥廠競爭激烈 前食藥局長：健保太小、藥廠太多

民眾看病、吃藥，皆會使用到健保經費，但治療相同疾病，卻有原廠藥、學名藥的區別。劑量、劑型、主成分都一樣，原廠藥卻有更高的...

台灣熱到像「燒番薯」！2023最新超有感「省錢降溫術」Top 10 冷氣不必開整天

今（2023）年七月初，全球「平均溫度」連續兩天創下史上最熱紀錄，歐盟、英國科學家指出，這極可能是10萬年來最高溫，甚至將未來幾週可能還會持續上演，甚至有可能在下個月再創新高溫紀錄。台灣已出現過39.1度極端高溫紀錄，悶熱的天氣，民眾只是想要走到戶外買便當，或是上班從捷運站走到辦公室，就已汗流浹背，像是待在烤爐；即便想待在室內舒服吹冷氣，一想到動輒數千元起跳的電費，又覺得很心疼。

嚴重異位性皮膚炎長期使用類固醇 高中生竟白內障

小一時，關節附近皮膚紅腫發炎，一搔抓，就流血，原本以為是單純濕疹，但塗抹藥物後，反覆發作，小魏吃盡苦頭，四年後才確診為異...

一張圖看天氣！泰利最快今晚轉中颱 熱帶系統醞釀下周變數大

泰利颱風對台無直接威脅，不過受低壓帶影響，未來一周以「天熱及午後雷雨」型態為主，有時雨可能下到晚上，每日下雨區域也不太一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦