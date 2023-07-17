劇團跨界合作 蹭熱度拓客源

進劇場看戲之前先吃鹽酥雞、看戲後再做足底按摩？近期熱賣的躍演劇團「勸世三姊妹」，與老牌小吃師園鹽酥雞、「指舞春秋」足體養生會館的跨界合作，令人耳目一新。業者指出，後疫情時代大量表演節目登場，劇團在市場中「被觀眾看見」，與消費商品聯名，成為新的行銷手法。

近期許多劇團跨界與消費商品合作，如阮劇團跟啤酒頭釀造推出聯名精釀啤酒，朱宗慶打擊樂團則與全家咖啡合作推出聯名杯套。「勸世三姊妹」跨得更凶，用手機掃描師園的紙袋，便可聽到「勸世三姊妹」主打歌，或憑戲票享用優惠足底按摩，更發展線香、便條紙等衍生文創商品。

阮劇團經理李彥祥觀察，疫後大量表演節目登場，團隊無不希望透過更多管道，讓觀眾再一次被行銷到，因消費產品貼近普羅大眾生活，更能打到一般消費者市場，開拓原本飽和的劇場觀眾、加深觀眾印象。他舉例，阮劇團「熱天酣眠」取其「酣」的意象，與啤酒頭釀造推出聯名精釀啤酒，「勸世三姊妹」與「指舞春秋」的按摩組合，也算是品牌與品牌合作，互蹭熱度製造話題。

雲劇場台灣負責人吳維瑋透露，構思跟旅遊套裝行程合作，看線上音樂劇的觀眾也可飛到紐約看實體劇場。新加坡老牌劇團「實踐劇場」去年推出跟新加坡國家美術館合作的線上劇場「解密美術館：消失的百合」，結合電影、劇場與解謎遊戲，是線上與實體、美術館與劇場結合的創新案例。

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